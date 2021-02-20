「服務業錢少」卻吸引年輕人？薪資一攤開 網讚：超級爽
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 07:05:33
追求更高的薪水絕對是許多人的共同目標，專業與工作內容也影響著薪資多寡。就有網友分享做其他工作可以領較高的薪資，並好奇為何年輕人寧可領低薪，沒想到就有網友攤開薪資計算，讓網友大讚「超級爽」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「服務業薪水那麼少為啥一堆年輕人愛做？」的文章表示，「服務業薪資通常都最低薪資附近而已，為啥我看很多年輕人都愛做？是沒有經濟壓力還是已經放棄人生了？找個技術員也有3萬左右吧」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。這位網友表示「我還覺得時薪還比月薪高，現在最低月薪算法，24000/22天（有大小月平均算法）除以8小時，等於136時薪，加班費是這樣算的，24000除以240乘以1.34倍等於134元，第九小時加班費只有134元，你說的三萬，你確定是每天只需上8小時，正常日班，不用輪早晚班大夜班，週休六日，還能不用加班就有嗎？」，最後更說「時薪160乘以8小時，乘以22天等於28160元，哪裡低廉你告訴我」。這也其他人大讚「有些人天生就有服務熱忱，如果又肯在工作中學習，難保不會碰到貴人呀？你知道有些連鎖餐飲總部要求加盟者要先去基層當服務員學習嗎？英雄不怕出身低的」、「有的精品抽成比你想像的多」、「我也是服務業啊，可是大概4至5萬，月休10天」、「可以憑實力交際抽成，可能領的還比一般上班族多，自由選擇排班日期，假日也不用人擠人，會分職業貴賤的人知道什麼是人生嗎」、「我有聽過朋友在火鍋店上班月薪有四萬多，如果有加班會更上去一點，不過真的累就是了」、「我以前做所謂的服務業月薪50K，現在坐辦公室月薪32K，差別只在一個站著一個坐著，上班時間不同但工時一樣」、「我小時候也是被長輩洗腦說服務業薪水低、沒前途，後來才發現他們薪水超高的，住家週圍店家起薪都是35K起跳，加班還另外加給，然後上班還有妹子陪聊天，人生勝利欸」、「一天8小時上班下班準時，時間一到圍裙一脫就走了，月休八天平日假日可以輪休，不用管理職雖然要帶人，33500應該比很多行政助理好多了吧」。（編輯：王柏文）