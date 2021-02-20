男生倒車「手放副駕椅背」帥爆？全場戰翻 女孩們吐心聲
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 07:39:09
開車最怕遇到的無非是「三寶」，有些人習慣不良的駕駛行為，導致車禍發生機率增高，經常波及到守規矩的無辜乖乖牌。而近日就有網友在網路上表示疑惑「男生倒車『手放副駕椅背』真的帥爆嗎？」沒想到全場戰翻，更有女性網友們紛紛吐露心聲，引起熱議。
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一篇文章表示，「無法理解女生覺得駕駛倒車手放副駕椅背很帥，為什麼？」原PO更隨文附上圖片，只見從相片中可以看到，一位男生在駕車的時候，把右手放在副駕駛的椅背後面，頭也往後確認車距，倒車的樣子確實非常專注，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。有網友認為「長的帥才是帥啊，長的不好看就是倒車技術爛而已」、「我覺得很做作，手不放也可以倒車啊幹嘛硬要」、「回頭倒車要看什麼，不是看左右後照鏡＋聽倒車雷達或看顯影而已嗎」、「我覺得倒車不看後面，只靠後照鏡就能快速停好才帥」，也有網友覺得「我就覺得我老公這樣倒車很帥，每一次都有戀愛的感覺」、「我倒車也是這樣啊！看後擋風玻璃視野比較廣，手放椅背是下巴靠著手臂脖子比較不會酸...」、「我也覺得我老公這樣神帥，最好嘴巴還咬著停車卡」、「帥啊，我會用崇拜的眼神，僅止於我老公而已」。不過女性網友們則表示「狐臭」和「技術」為會不會帥的主要原因，「以前有個男生就是這樣開車...但是他有狐臭...鼻子表示衝擊」、「我只覺得不要撞到就好」、「只要能把我平安送達，怎樣開車騎車，我都覺得對方帥」、「男人味會飄出來」、「腋下超臭」、「前提是胳肢窩要香」。（編輯：王柏文）