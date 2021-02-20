40層樓「共用2電梯」夠用嗎？內行抖出關鍵：沒人跟你搶
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 10:24:14
許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量，而電梯大樓與只有樓梯的老公寓，當然在評估上也有很大的差異。就有網友詢問，看房碰到一個還不錯的物件，坪數單價可以接受但疑慮的點就是40樓的大樓共用2電梯，讓他擔心會不會每次搭乘電梯都要等很久？問題一出掀起熱議，更釣出許多內行人分析。
有位網友在《Mobile01》討論區發文，透露自己看房發現一個坪數單價覺得不錯的物件，但擔心的地方就是40個樓層共用2台電梯，讓原PO不禁詢問這樣夠用嗎，「等待的時間會很久嗎？」雖然40樓大樓共用2電梯乍看下有點少，但許多網友紛紛指出還得看其他條件，「一層樓幾戶比較重要」、「若一層兩戶以下，就夠用」、「看鄰居，我那棟大樓純住且住滿，只有我要正常上下班，沒人跟我搶過電梯」、「電梯速度和兩台電梯是否有協作差很多」、「重點是電梯速度，樓層雖高但如果電梯速度夠快，有時會比低速多電梯的配置還要好」、「另外要看電梯載人量...若每部電梯可載20人那就還好，若是每部電梯6人那會很慘」。不過也有網友認為，「保證上、下班時間等到你不要不要」、「絕對不夠～說夠的只是自我安慰」、「開始健身吧，天天爬有益身心」、「電梯還有保養時間，所以只有兩台電梯是不夠的」。（編輯：倪浩軒）