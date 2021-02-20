台灣最強女YouTuber？訂閱直逼Joeman 網跪：神秘又性感
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 10:49:56｜2021-02-20 12:21:07
隨著網路影片、直播平台興起，不少人靠拍攝有特色的影片，吸引大量點閱累積不少粉絲，成為知名YouTuber，更以此賺進大把鈔票，而越來越多素人希望藉由成為YouTuber，作為自己的主要職業。19日有網友在PTT八卦版提到，台灣女YouTuber「Pan Piano」的訂閱數排名第7，且已經快要追過第6名的Joeman，不禁好奇詢問「是台灣第一名的女YT（YouTuber）了嗎？」貼文立刻引發熱議。
原PO表示，「Pan Piano已經當之無愧是是台灣第一女YT嗎？」提到Pan Piano擁有204萬訂閱數（現已攀升至205萬），在台灣YouTuber總排行榜高居第7，直呼「快要追過Joeman了，有夠厲害，點閱、訂閱均高，觀眾遍布全球，還超過一堆什麼谷阿莫、木曜、千千等大咖，也不會鬧出什麼大的爭議事件」，不禁好奇詢問「Pan Piano已經當之無愧，是台灣第一名的女YT了嗎？」 貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「身材真的好」、「不起爭議、不業配、好聽好看」、「懂得抓市場，EQ又高，畫面又漂亮」、「手指非常細長」、「不露但又有色氣才是最高境界」、「沒露臉給一堆宅男幻想空間」、「畫面好看，很懂觀眾要的」、「台灣史上第一位沒露臉的百萬YouTuber」；但也有部分網友認為「覺得沒什麼好看的」、「就賣肉，不知道在紅啥」。 據悉，Pan Piano是由台灣YouTuber 小P經營的頻道，小P是一名鋼琴家與Cosplayer，結合兩者並用鋼琴彈奏許多動畫音樂為特色，因身材姣好受到矚目。除台灣以外，她也受到中國大陸、日本等地的網友支持，截至目前，頻道訂閱人數逾205萬人。（編輯：賴詠璿）