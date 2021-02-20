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洗地瓜「綠皮突冒出」！婆媽全嚇壞　內行讚：可遇不可求

編輯中心/綜合報導

2021-02-20 11:00:52｜2021-02-20 12:46:00

地瓜
▲有女網友指出，到全聯買了地瓜回家，沒想到一洗卻發現上頭的地瓜皮變成綠色。（圖／翻攝我愛全聯－好物老實說臉書）
隨著現代人逐漸興起的養生風氣，不少人對於飲食也特別的有要求，其中地瓜因含有豐富的營養，成為許多人的首選健康食材之一。不過，就有一名女網友指出，自己到超市買了地瓜回家，沒想到一洗卻發現上頭的地瓜皮變成綠色，讓她著急詢問「這樣還能吃嗎？」
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原PO於臉書社團《我愛全聯－好物老實說》上發文，表示自己買了地瓜回家後，沒想到一洗竟發現地瓜出現一大塊綠皮，隨後她也貼出照片，只見畫面中，原本整顆黃色的地瓜，經過清洗後，地瓜前端卻冒出詭異綠皮，讓她著急詢問「怎麼是綠色的...這樣還能吃嗎？？」
▲原PO洗完地瓜後，發現前端冒出一片綠色。（圖／翻攝我愛全聯－好物老實說臉書）
▲原PO洗完地瓜後，發現前端冒出一片綠色。（圖／翻攝我愛全聯－好物老實說臉書）
問題一曝光，隨即就有內行人解答，「妳所見到綠色部份，是因泥土的關係，致使地瓜浮出土面。受到陽光的照射。食用安全，不礙事」、「綠色是因為沒被泥土覆蓋曬到太陽丶沒有壞可以吃啦」、「露出土面陽光曬到⋯⋯可遇不可求啊」。
知曉原因後，不少網友也紛紛驚嘆留言，「真是長知識也好特別，如果不知道，可能也是不敢吃丟掉！」、「第一次見長知識～讚」、「如果是我不知道肯定丟了」、「長知識了」。（編輯：陳雅雲）
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