想挑大罐飲料喝！爸急勸「你媽會罵」 兒神回1句被推爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 11:51:35
現代家庭中父母都有必須各自扮演好的角色，不少人為了教育孩子，通常總會選擇其中一位扮演黑臉。對此，就有一名網友指出，在超商發現一對父子正在買飲料，其中5歲兒子想要挑選大罐養樂多來喝，沒想到就被父親制止表示「被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」結果兒子淡定神回一句，讓原PO當場笑了出來，不少人一聽也紛紛大讚直呼「有前途！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示自己在超商買東西時，意外發現一對父子，他目測爸爸約30歲，兒子則約5歲，當時兩人不斷聊天，隨後走到了開放式飲料區。當下爸爸就詢問兒子「你喜歡喝什麼自己選，只能挑一個喔」，結果兒子挑了一個大罐養樂多，爸爸隨即勸戒「媽媽說這個你不能喝，等下你買這個回去，被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」然而兒子便超淡定回應「當然是罵你囉.....」。兒子的回答讓爸爸當下無言以對，站在一旁的原PO也笑出了聲音，「這個小孩真不簡單，居然知道媽媽的凶險...噢不...是爸爸的危險」，最終兒子拿了一罐飲料後，和爸爸手牽著手開心去結帳。貼文曝光後，就引來超過4千人按讚，不少網友也紛紛笑翻留言，「兒子很識相！」、「兒子有前途」、「爸爸好難」、「有這種爸爸真好」、「好可愛哈哈哈哈哈」、「現在的孩子都很厲害」、「同在一條船，爸兒倆要同舟共濟啊」。（編輯：陳雅雲）