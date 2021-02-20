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想挑大罐飲料喝！爸急勸「你媽會罵」　兒神回1句被推爆

編輯中心/綜合報導

2021-02-20 11:51:35

飲料
▲有網友指出，在超商買東西時，意外聽到一對父子的對話，其中5歲兒子想要挑大罐養樂多喝，沒想到就被父親制止，結果兒子淡定神回一句，讓原PO當場笑翻。（示意圖／翻攝Pixabay）
現代家庭中父母都有必須各自扮演好的角色，不少人為了教育孩子，通常總會選擇其中一位扮演黑臉。對此，就有一名網友指出，在超商發現一對父子正在買飲料，其中5歲兒子想要挑選大罐養樂多來喝，沒想到就被父親制止表示「被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」結果兒子淡定神回一句，讓原PO當場笑了出來，不少人一聽也紛紛大讚直呼「有前途！」
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原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示自己在超商買東西時，意外發現一對父子，他目測爸爸約30歲，兒子則約5歲，當時兩人不斷聊天，隨後走到了開放式飲料區。
當下爸爸就詢問兒子「你喜歡喝什麼自己選，只能挑一個喔」，結果兒子挑了一個大罐養樂多，爸爸隨即勸戒「媽媽說這個你不能喝，等下你買這個回去，被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」然而兒子便超淡定回應「當然是罵你囉.....」。
兒子的回答讓爸爸當下無言以對，站在一旁的原PO也笑出了聲音，「這個小孩真不簡單，居然知道媽媽的凶險...噢不...是爸爸的危險」，最終兒子拿了一罐飲料後，和爸爸手牽著手開心去結帳。
▲原PO分享在超商遇到一對父子的對話。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO分享在超商遇到一對父子的對話。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文曝光後，就引來超過4千人按讚，不少網友也紛紛笑翻留言，「兒子很識相！」、「兒子有前途」、「爸爸好難」、「有這種爸爸真好」、「好可愛哈哈哈哈哈」、「現在的孩子都很厲害」、「同在一條船，爸兒倆要同舟共濟啊」。（編輯：陳雅雲）
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