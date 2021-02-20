超準！日本瘋傳懶人掌紋占卜 2步驟便知你「隱藏性格」
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 11:59:50
每個人天生都有不同的個性，有時甚至連本人都未必能夠完全摸清楚自己的脾氣。但其實從「手相」能夠看出線索，日本網站就分享了一個超簡單、只要2步驟就能完成的懶人掌紋占卜，透過掌紋來分析你的隱藏個性，一起來看看吧！
根據日本網站「えらせん」分享，這次的掌紋占卜很簡單，請你看看自己的手掌並回答下面兩個問題，「你的掌紋線路偏向簡單還是複雜？你的掌紋深還是淺？」而結合2者的答案可以得出4種結果：1.線條簡單＋掌紋深：沉穩型人格你個性沉著穩重，擅長處理人際關係，給人不疾不徐的感覺。但對於自己想做的事情並不是很積極，行動力和自我肯定感偏低。2.線條簡單＋掌紋淺：直率型人格你有話直說、心直口快，面對所有人都是真心實意，從來不會欺瞞隱藏。無論工作上或是個人生活都是如此，直率的你給人充滿活力的印象。3.線條複雜＋掌紋深：潛力型人格你心無定性，還沒決定好自己的發展方向。但另個角度說，意味你未來還有無限的成長空間，潛力無窮。建議離開舒適圈，更能尋找到發揮所長的領域。4.線條複雜＋掌紋淺：萬能型人格你做事情前會深思熟慮，實際付諸行動時也會從不同角度多方思考，擅長一心二用、同時多工，能夠在別人辦不到的時間內同時完成多件任務，給人事事都可解決的萬能印象。（編輯：倪浩軒）