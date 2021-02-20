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連遇6客人「做同件事」！外送員愣住道歉　同行聽了崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-02-20 16:08:19

外送
▲有外送員指出，自己送餐時連續遇到6名客人都做同樣的事，讓他最終只能臉綠道歉。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，自己送餐時連續遇到6名客人都做同樣的事，讓他最終只能臉綠道歉，貼文曝光，也引來許多同行熱議。
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原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示外送時連續遇到五名客人都拿1000元大鈔給他找零，甚至遇到第六位客人也是拿出千鈔想付清178元的餐點，當下他就臉綠解釋「沒有得找了，抱歉」，客人隨即找尋是否有百元鈔票，「結果還有好幾張100的，還說沒有領錢是我的責任勒！」
這就讓原PO不滿抱怨「會不會太可笑了！買不到200的東西還要用1000，自己有百鈔也不用是要當錢母嗎？下次應該要另外帶一皮箱放百鈔」。
▲原PO抱怨自己連續遇到6位客人都拿千鈔付錢。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
▲原PO抱怨自己連續遇到6位客人都拿千鈔付錢。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友留言，「我跑整天身上每天一定是放，百鈔、五百共一萬，幾乎用不完」、「我還真的遇過客人在我面前翻錢包，裡面有百元鈔結果他偏偏拿1000出來給我」、「不少客人會把外送員當兌幣機啊」、「為什麼一定是外送員吃虧，外送員工作是外送，不是換錢」。
但也有人抱持不同看法，直言「會不會太可笑了，原來買東西一定要先用百鈔，原來小額消費不能用千鈔？」、「準備足夠的百鈔跟零錢很基本吧==」、「你應該是新手吧.....這個問題已經很久沒聽人抱怨過了。每天準備足夠的零錢百鈔本來就是你應該要做的事」、「專業能力不足！只要金額正確都要收！剩下的問題要自己處理好」。（編輯：陳雅雲）
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