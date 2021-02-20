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房市／遭稱「最沒人氣捷運站」　交易量增10倍

財經中心/綜合報導

2021-02-20 15:30:00

▲（圖/信義房屋提供）
▲ 小碧潭站周邊生活環境優異，受部分返國台人喜愛。（圖/NOWnews資料照）
位於新店的新北捷運支線站點「小碧潭站」曾被網友質疑雙北最沒人氣的小碧潭站，在IKEA和京站陸續進駐後，目前徹底翻身，去年整年交易量較10年前成長10倍外，也因周邊有小天母之稱的中央新村，環境優異，吸引部分返國人士，交易價格屢創新高。
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「賣到缺案」信義房屋新店中央店店長郭冠廷表示，即便去年底政府祭出打炒房策略，以及國內疫情又拉緊報，絲毫未影響小碧潭站周邊房市情況。
根據實價登錄資料，小碧潭站去年整年交易208件，平均房價已漲至51.39萬元，相較10年前的21件和平均單坪43.77萬元，均有大幅度成長。
郭冠廷進一步說明，尤其是站點共構案美河市更是熱銷，價格也屢創新高，是周邊少數屋齡較新大樓，並且與IKEA和京站連結，甚至擁有河岸景觀，凡只要有釋出幾乎很快就能售出，更致使屋主惜售。目前美河市兩房交易總價約落在1400-1800萬元，三房交易總價則落在2500-2700萬元。
即便是打炒房策略未能擊退買方信心，郭冠廷指出，這一波買方不少是在疫情影響下而返國的台人，喜愛小碧潭站周邊環境，交通機能也發達，可連接快速道路和國道3號。
郭冠廷強調，由於股市已漲至逾1萬6千點，不少資金由股市轉入房市，甚至國外疫情仍相當緊張情況下，不少資金進入房市。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也指出，大筆資金還是會投入不動產，雖然央行在貸款條件上有限制，但資金充裕的投資人對貸款的需求低，能限制的有限，故口袋深的投資人還是有把資金投注於不動產的意願。
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