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相親男積極求交往！舅媽勸「太聰明」不合適　扎心真相曝

編輯中心/綜合報導

2021-02-20 14:18:00

▲聚餐、約會（圖／翻攝Pexles）
▲男子與舅媽介紹的女生約會，非常積極想要繼續交往，但真相卻很扎心。（示意圖／翻攝Pexles）
許多現代人忙於工作，少了機會認識異性，隨著年齡逐漸增加，長輩也會努力安排相親。就有位男子與舅媽介紹的女生約會，初次見面後很是滿意想繼續積極交往，但舅媽卻勸他說，「你這麼聰明，她傻傻的，感覺你們不合適」，結果男子堅持想要再見面，舅媽才抖出「扎心真相」，讓網友全笑翻。
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有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了一張舅媽與外甥的對話截圖，只見舅媽開場就說「昨天介紹給你的女生感覺有點傻傻地，你這麼聰明，感覺你們不是很合。過幾天舅媽再介紹其他女生給你」。結果外甥回答，「不會啊，我感覺她還蠻有內涵的啊。真心希望可以跟她交往，請您不要擅自為我做決定」。
舅媽眼見委婉的暗示外甥聽不懂，只好抖出真相，「非要我說她看不上你，你才開心？」一語道破扎心事實，讓原PO也不禁笑稱「舅媽撿到槍」，充滿戲劇衝突的對話也讓貼文一發出不到3小時，便獲得超過1萬4千位網友按讚。
▲舅媽的回答扎心了。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲舅媽的回答扎心了。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這個不是槍，已經是愛國者飛彈了」、「有的時候不要太委婉！笑死」、「軟的不吃，砲管直接裝上去」、「遇到沒眼力的外甥，舅媽也不容易啊」、「舅媽戳破盲腸」、「看到最後一句我整個大笑」、「真正的一針見血，一刀斃命」、「事實的真相總是殘酷的」、「都給你防彈衣了，你還硬要脫下來」。（編輯：倪浩軒）
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