京都人讚「拿台灣駕照」都很會開車！內行揭真相：反著聽
編輯中心/綜合報導
2021-02-20 14:45:51
台灣汽機車眾多，尤其在上下班尖峰時段，重要道路總是擠的水洩不通，相當考驗用路人的耐心與技術。就有網友透露，認識一位京都的日本同事，稱讚「能在台灣這種交通環境開車」很厲害，只要拿台灣駕照開車技術一定很好。不過這看似誇獎的言語，卻有許多網友紛紛指出關鍵，直呼「京都人的話反著聽就對了！」
有網友在PTT以「京都人：拿台灣駕照開車技術一定很好」為題發文，透露自己一位京都的日本同事對他說，能在台灣這種交通環境開車讓他滿敬佩的，覺得拿台灣駕照開車技術一定很好，「就算在國外也一樣可以開得很上手」。原PO最後詢問大家，「這應該是褒揚吧？」文章一出引發熱議，然而許多網友紛紛留言回覆說，「京都人講話反著看」、「京都人講的話都不是表面的意思」、「京都人的稱讚」、「並沒有褒，完全只是貶而已」、「表面誇你實際上是酸你交通亂，這很京都人」、「如果是大阪人說的就是褒揚，京都人就是高級酸」、「又誇又酸啊，京都人的風情」、「京都真的是反話」、「你不懂京都人說話」。其實之前也有日本網友分享京都人的「說話之道」，當京都人讚美你「手錶真好看」，意思並非真的稱讚，而是藉此提醒你注意時間，暗示會面該結束囉。只能說京都以獨特的文化和生活方式著稱，在講話方面也自成一格，非常擅長發出「弦外之音」。（編輯：倪浩軒）