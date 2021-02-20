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房市／熱銷造就　鳳山待售餘屋減少

財經中心/綜合報導

2021-02-20 18:00:00

▲鳳山自住剛性需求強勁，買方依預算選擇新屋或中古屋。（圖/信義房屋提供）
▲鳳山自住剛性需求強勁，買方依預算選擇新屋或中古屋。（圖/NOWnews資料照）
鳳山買賣移轉棟數一向居高雄前段班，以去年全年4583棟來算，平均每月移轉量達382棟，顯見交易量能強勁。由於鳳山待售新成屋相較其他區並不算多，房市專家指出，需求大於供給下，可望刺激中古屋的交易量。
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去年鳳山買賣移轉棟數排名全市第二，僅次於三民區，但2014至2019年共6年鳳山都居冠，每年移轉量穩定維持在4000棟以上。不過，根據內政部公布最新一期新建餘屋（待售）統計， 2020年第一至四季，六都之中僅高雄市呈現「明顯減少」趨勢，其中，鳳山區待售宅數僅539宅，相較三民、左營、楠梓、鼓山待售宅數都破千，明顯較少。
信義房屋鳳山文山店專案經理張源書表示，去年房地產市場面熱絡，吸引建商積極獵地，整個鳳山都屢有土地成交，尤其華鳳、鳳頂、工協（93期）等重劃區及周邊，因素地較多，區域又重新規劃過，更是熱區。因此，預計未來3年內鳳山的新屋供給量應會是相對較多的時期。
即便如此，張源書表示，一部分新案會在預售階段就銷售，加上鳳山整體自住剛性需求強勁、穩定，因此即使這3年內新屋供給量相對往年多，可售的餘屋可能還是會呈現需求大於供給的狀況；此外，新屋價格仍較中古屋高，兩因素之下，可望刺激中古屋的交易量。
根據「高雄實價網」統計，去年鳳山屋齡5年內新成屋交易件數699件，均價22.34萬，2019年則是1419件、均價20.08萬；屋齡5年以上中古屋交易量則持平，連續2年都約2160件，價格則微幅上漲4%，去年均價為17.1萬。
張源書也說明，鳳山由於以自住剛性需求為主，無論新屋或中古屋，都是以標準型3房平車、4房平車、車庫別墅為主力產品。
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