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房市／三峽北大捷運站點　這條街最實惠

財經中心/綜合報導

2021-02-20 18:30:00

▲位於三鶯線三峽站附近的民生街，房價相對親民。（圖/信義房屋提供）
▲位於三鶯線三峽站附近的民生街，房價相對親民。（圖/NOWnews資料照）
三峽因北大特區生活機能完善，捷運三鶯線工程持續進行，房價持續看漲，北大特區內房價已穩站3字頭，若想買到親民房價，房仲建議，在三鶯線三峽站旁的民生街，屋齡較新的電梯大樓還買得到2字頭，雖然市容新舊交雜不如北大特區街廓整齊，但5分鐘路程就到北大特區，也能享受其生活機能。
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三鶯線行經三峽地區共5站，而三峽站位於國慶路、三樹路口，近國家研究院，是最近北大特區的一站；信義房屋三峽大雅店店長李威慶推薦，位於三峽站旁的民生街，近期有平價建商品牌蓋了幾棟社區大樓，因為區域內公寓與大樓新舊混雜，市容不較北大特區街廓整齊，單價較親民，新大樓單價落在28至32萬間，中古公寓、大樓則在單坪25萬上下。
而北大特區內的房價都已穩站3字頭，李威慶表示，就連位於北大特區外圍的三樹路與佳園路，屋齡13至15年的中古大樓單價也落在29至33萬。
根據內政部最新一期都市地價指數報告顯示，三峽區的地價較上期上漲2.76%，主因是三峽北大特區周邊交通便利及生活機能完善，且消防隊大埔分隊、龍埔公園完工啟用，提升生活機能，加以捷運三鶯線工程持續進行，提升區位條件。
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