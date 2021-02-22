房市／桃園中平將設新車站 屋齡老反漲價
財經中心/綜合報導
2021-02-22 18:30:00
桃園區中平特區屋齡約22年，是中平地區罕見房價不隨著屋齡增長減價的區域；在地房仲表示，會選擇中平特區多是看中住戶素質高、生活機能等價值，加上桃園鐵路地下化將設中路站，交通建設更讓房市增溫。
位於桃園國際路一段的中平特區，鄰近名校武陵高中，區域內約有十棟左右的社區大樓，因道路退縮、人行道寬敞、電線地下化的緣故，街廓整齊一致，傍晚可見行人散步、遛狗、慢跑，生活氣氛悠閒。信義房屋國際店專案經理高御哲表示，中平特區的屋齡多為20年左右，但房價不隨著屋齡漸長折價，反而還漲價，當初剛蓋好時每坪15萬元，隨著屋齡漸長，房價也跟著漲至每坪22至28萬，三房帶車位總價要1千萬初頭，高御哲表示，房價看漲的原因除了有知名的建商品牌受民眾信任、近桃園第一志願武陵高中也帶來穩定居住需求，有學生跨區就讀，家長也跟著在學校周邊置產，而中平特區離桃園市政府開車僅10分鐘左右，住戶多是軍公教白領階級，吸引嚮往高居住品質族群。此外，從中平特區開車或搭客運至台北，最快3、40分鐘可到達，因此也吸引部分北客來此購屋，高御哲表示，未來桃園鐵路地下化工程將於國際路平交道北側設置中路站，距離中路站路程僅10分鐘，區域房市也因交通建設，更加升溫。