台灣女神級YouTuber！「不露臉征服日本」　爆紅真相解密

台灣Youtuber近年來如雨後春筍般不斷竄出，要如何在眾多優秀的影音創作者和進軍演藝圈的藝人中脫穎而出，想殺出這條血路恐怕可不輕鬆。不過翻開台灣YouTuber總排行榜，全台人氣前十大的創作者中卻有一名完全不露臉、僅靠著彈鋼琴cover動漫名曲的女Youtuber默默達到兩百萬訂閱，甚至快追過第6名的Joeman，不少鄉民更直呼這位「Pan Piano」簡直是當之無愧的台灣第一女Youtuber。

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點開「Pan Piano」頻道一看，影片全都是由創作者小P親自Cosplay成動漫畫內角色，配合鋼琴彈奏出每部動畫的主題曲，光是影片首圖中姣好身材加上cos動漫人物服裝大方展示的事業線，視覺與聽覺方面都一口氣吸引了不少新的訂閱用戶。不僅如此，由於「Pan Piano」採取「不露臉」的方式演奏鋼琴，除了跨越語言隔閡外更增添一股神秘感，粉絲更是不斷爆增，就連外國觀眾都被她征服，留言區還出現來自世界各地的網友，以不同語言展現他們對小P的支持。

▲靠著「不露臉」、「 Cosplay演奏動漫主題曲」兩大特色成為焦點，目前已經超過205萬訂閱。 （圖／翻攝自「Pan Piano」頻道）

不過Pan Piano的爆紅並非一蹴可幾，2016年就創立頻道的她當時在「鋼琴YouTuber」中並不算特別有知名度，直到2019年底訂閱數才達到30萬，距離百萬訂閱還有好長一段距離。

直到動畫《鬼滅之刃》在全球爆紅，日本女歌手LiSA所演唱的OP（片頭）曲《紅蓮華》也在日本、台灣的大人小孩中口耳相傳。時間快轉到2020年5月21日，開始試著Cosplay小露身材的「Pan Piano」頻道上傳了一部影片，這支由扮成人氣角色禰豆子的小P所彈奏《紅蓮華》主題曲的四分鐘短片，一周內就達200萬點閱，如今更是超過1300萬次觀看。

搭著《鬼滅之刃》的順風車，Pan Piano一口氣就在同年7月初達到百萬訂閱的里程碑，時而性感時而優雅的她當時接受《香港01》訪問時就提到，希望透過Cosplay元素和鋼琴Cover演奏的方式，吸引觀眾回頭聆聽原曲或觀賞動畫作品。在2019年她就曾穿著便服的方式嘗試彈奏《紅蓮華》，沒想到開始Cosplay後更深受廣大粉絲迴響，2020年9月接受了日本出版巨擘「講談社」報導、登上日本Yahoo新聞，Pan Piano也在中國影音平台bilibili建立官方頻道，靠著亮麗外型和鋼琴實力一口氣在海外打響知名度。

▲Pan Piano成為2020台灣竄紅最快的YouTube頻道。（圖／翻攝「Pan Piano」頻道）

儘管曾發生過遭中國小粉紅出征、被網友懷疑鋼琴譜

改得相對簡單，甚至

時常拿來與其他風格相近的鋼琴YouTuber比較等爭議，Pan Piano仍不減超高人氣，在今年2月2日正式達到200萬訂閱，觀眾結構比起其他台灣YouTuber更具國際化，鄉民更發現就連YouTube界其他大咖如木曜4超玩、千千、谷阿莫等人都被拋在後頭，紛紛稱呼「不起爭議、不業配、好聽好看」、「Pan Piano已經當之無愧」、「懂得抓市場，EQ又高、畫面又漂亮」，更大膽預言「成為全台第一YouTuber只是遲早」。（編輯：楊智傑）