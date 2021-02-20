韓式炸雞紅到一堆人排隊？老饕揭「美味關鍵」：心中最猛

鮮嫩多汁的炸雞是許多人的最愛，無論是台式炸雞或韓式炸雞，都各自擁有愛好者，近年來更有不少韓式炸雞店進軍台灣，每到用餐時間時，店內更是高朋滿座，不過就有一名女網友相當不解，為何每次經過知名韓式炸雞店「起家雞」都大排長龍，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在PTT以「起家雞在紅什麼啊？」為題發文，表示自己認為韓式炸雞店所賣的炸雞「不就是炸雞沾醬嗎」，她也透露自己會這樣覺得的原因，因為她以前曾經和老公外帶過另一家知名韓式炸雞，結果一吃發現「雞肉超乾，真心覺得不OK」。

▲一名女網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO對於韓式炸雞的印象並不是很好。（示意圖／取自 pixabay ）

另外，起家雞的「青蔥」口味，也受到不少網友推薦，「青蔥超好吃」、「起家雞青蔥口味必吃」、「喜歡青蔥」、「真的大推，選蔥的！皮薄又脆不會後悔的」、「 我很愛青蔥口味 一堆蔥絲看起來就是過癮」。（編輯：郭佩蓉）