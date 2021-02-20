韓式炸雞紅到一堆人排隊？老饕揭「美味關鍵」：心中最猛

鮮嫩多汁的炸雞是許多人的最愛，無論是台式炸雞或韓式炸雞，都各自擁有愛好者，近年來更有不少韓式炸雞店進軍台灣，每到用餐時間時，店內更是高朋滿座，不過就有一名女網友相當不解，為何每次經過知名韓式炸雞店「起家雞」都大排長龍，貼文一出，引起熱議。
該名女網友在PTT以「起家雞在紅什麼啊？」為題發文，表示自己認為韓式炸雞店所賣的炸雞「不就是炸雞沾醬嗎」，她也透露自己會這樣覺得的原因，因為她以前曾經和老公外帶過另一家知名韓式炸雞，結果一吃發現「雞肉超乾，真心覺得不OK」。原PO接著提到，因為上一次不好的經驗，讓她對韓式炸雞的印象就沒有這麼好，但「起家雞每次經過，內用都大排長龍」，也讓她覺得不禁好奇「真的有那麼好吃嗎」？貼文一出，引起熱議，「起家雞的口味不錯，但皮真的不行耶，吃過一次就不想吃了」、「我覺得普通」、「覺得不錯。但台灣鹽酥雞才是無敵，便宜多了」、「吃過也覺得普」；但也有網友認為，「青蔥必吃，起家雞的醬料我覺得超厲害！！我心中最猛炸雞」、「起家雞好吃耶」、「我第一次吃起家雞也是不抱期待，一吃不得了」、「你去吃看看就知道了，起家雞蠻好吃的」、「品質穩定」、「他們家的洋釀是我心中第一名啊」、「起家雞的不會乾阿，醬很多、肉也嫩，值得吃看看」、「我覺得起家雞很好吃欸」。
另外，起家雞的「青蔥」口味，也受到不少網友推薦，「青蔥超好吃」、「起家雞青蔥口味必吃」、「喜歡青蔥」、「真的大推，選蔥的！皮薄又脆不會後悔的」、「 我很愛青蔥口味 一堆蔥絲看起來就是過癮」。（編輯：郭佩蓉）