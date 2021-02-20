他嘆「在台積電升遷不了」該跳槽？網抖殘酷真相：都浮雲

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近日屢創新高，不僅引起各界高度關注，也是許多求職者夢寐以求的公司之一。不過，就有一名網友擔心，若在台積電工作但是「升不上去」該怎麼辦，貼文一出，就有內行網友揭「殘酷真相」。
該名網友在PTT以「在台積電GG升不上去是否該擔心」為題發文，表示他是替朋友認真請益，因為台積電現在正夯，優秀的人才眾多，「與外面公司相比，碩博士一堆，優秀人才多，競爭自然比較激烈，想當然爾會比較難升遷」。原PO也表示，「有不少人是萬年32，萬年33，選擇在台積電繼續當螺絲釘打拼，人生中如果去外面跳槽，是否能獲得更高的職位與頭銜，更大的機會呢」，可是同時他也擔心若跳槽「錢應該少很多」，所以讓他相當困惑，於是發問「台積電給的待遇真的還算買不錯的，就是算是32，33的職等，但真的做久，每年兩百多萬應該是都滿有機會的。在台積電升不上去，只能當小螺絲釘，是否需要該擔心與可惜？不知版友們的想法是」？貼文一出，引起熱議，「想升就不要去台積，裡面一堆海歸博士壓著你」、「萬年螺絲釘不一定不好啊，有些主管職扛的壓力或業績可不是基層能比的，當然人各有志就是」、「擔心就出去找啊，找到就去找不到就留」、「是太閒，想自尋苦惱嗎」、「能力跟職位不相稱才令人擔心」。
不過也有內行網友點出「殘酷真相」，「頭銜什麼能吃嗎？薪水多少才是真的，出去能找到薪水不差太多的就要偷笑了，你跳槽後，千千萬萬個等著替補你，萬一出去後悔回不來不就虧大了？還是乖乖待著到退休」、「領得到錢才是真的，職位再高都是浮雲」、「你確定外面找得到比台積更高的？去面試一圈再說吧」。（編輯：郭佩蓉）