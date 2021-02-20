他嘆「在台積電升遷不了」該跳槽？網抖殘酷真相：都浮雲

有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近日屢創新高，不僅引起各界高度關注，也是許多求職者夢寐以求的公司之一。不過，就有一名網友擔心，若在台積電工作但是「升不上去」該怎麼辦，貼文一出，就有內行網友揭「殘酷真相」。

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該名網友在PTT以「在台積電GG升不上去是否該擔心」為題發文，表示他是替朋友認真請益，因為台積電現在正夯，優秀的人才眾多，「與外面公司相比，碩博士一堆，優秀人才多，競爭自然比較激烈，想當然爾會比較難升遷」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲一名網友表示，他擔心在台積電工作會不好升遷，貼文一出，引起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）

不過也有內行網友點出「殘酷真相」，「頭銜什麼能吃嗎？薪水多少才是真的，出去能找到薪水不差太多的就要偷笑了，你跳槽後，千千萬萬個等著替補你，萬一出去後悔回不來不就虧大了？還是乖乖待著到退休」、「領得到錢才是真的，職位再高都是浮雲」、「你確定外面找得到比台積更高的？去面試一圈再說吧」。（編輯：郭佩蓉）