爸狂炫耀頂大女！姊「修手機」遭冷落　台大教授嘆：悲哀

學歷真能代表一切嗎？不少台灣人存有升學主義迷思，認為大學畢業後靠著學歷就能找到一份體面的工作，同時也代表了人生的成就，更有某些家長會將晚輩的學歷、工作當作炫耀資本，無視兒女真正的人生規劃。日前在社群論壇《Dcard》上就有一名男網友過年時遇到這種親戚，對不同學歷的女兒態度判若兩人，誇張行徑就連台大教授葉丙成也看不下去留言痛批「悲哀的父親」。

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這名男網友提到自己的叔叔因為是知名學校畢業，本身工作地位也不差，因此特別偏愛即將從頂大畢業的小女兒，私立科大畢業、現職手機維修公司的大女兒反而時常在家族聚會遭到冷落，任何決定也一概被叔叔否決。就連農曆過年見面時，也不斷向從事科技業的原PO父母施壓，希望靠著人情壓力將小女兒也拉進科技業，

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▲這名網友的親戚對待不同學歷女兒的態度相差甚大。（圖／翻攝自《Dcard》）

原PO也在文章內替大女兒抱屈，同時表示其實小女兒受到的壓力絕對不比工程師少，「某種程度，她也活得很痛苦」，接著也質問「為什麼要用學歷或工作能力評斷一個人？很多時候你口中的學店或許素質堪憂，但待人處事、上進心、在社會求生存的能力，都不會因為自己地位而改變」，最後更無奈感嘆「別忘了那是你的家人，那是你的女兒！」。

文章曝光後掀起廣大網友迴響，留言區也有不少民眾吐露自己也因為學歷遭到親人冷落，「會讀書的本來就比較得人疼」、「真的不意外啊，人很愛比較，特別是拿自己人比」，不過也有網友認為這種教養方式過於偏差，「孩子不是你的道具，更不是你滿足虛榮心的玩具」、「2個女兒都痛苦，只是痛苦的方式不一樣」、「覺得人品是最重要的，江山易改，本性難移，學歷和工作都一定還有機會可以成長的」。（編輯：楊智傑）