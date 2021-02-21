哪4種手搖飲配料「少加為妙」？內行抖真心話：健康第一

手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯，不過也有內行透露，喝手搖飲時「這4種配料」少加為妙，因為這些配料裡的成分大多都是一些添加劑，喝多了只會對身體造成負擔。

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，有許多人熱愛喝手搖飲料，而其中「奶茶」也算大多數民眾會點的飲品，但是因為只喝原味奶茶會有些枯燥乏味，於是店家腦筋動得快，讓民眾能自由選購「配料」加到飲品中，可是「這4種」配料以後能少點就少點，因為喝多了對身體沒有健康可言，只有負擔。

第一種就是大名鼎鼎的「珍珠」，市面上常見的奶茶大概就是珍珠奶茶，且珍珠奶茶深受國人喜愛，甚至揚名國際。但《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，有些手搖飲店裡面的珍珠，幾乎都是木薯粉裡面加入了大量的添加劑和小麥蛋白。

第二「椰果」，雖然椰果吃起來很Q彈爽滑，口感相當不錯的，不少手搖飲店都能看見椰果。但是椰果本身的成本也是比較高的，所以市面上也就出現了一些人工合成的椰果，大多都是用一些食用膠做成的，這樣的椰果也是對我們的身體影響不好的。

▲台人喜愛喝手搖飲，但就有老饕透露，喝手搖飲時「這4種配料」少加為妙，因為這些配料裡的成分大多都是一些添加劑，喝多了只會對身體造成負擔。（示意圖／達志影像／美聯社）

第四「爆爆珠」，爆爆珠是最近幾年深受大部分人喜歡的一種配料，在一些甜品、冰品店能看見它的身影。而它口感吃著比較清甜可口，一口下去還會爆汁，不過它其實也是一種香精跟添加劑比較多的一種食材，吃多了對人體也會有不好的影響，所以大家在選配料時，也要特別注意。以上4種食材就是《小乾倩倩的遊戲的美食》分享在手搖飲店或甜品店時，最不該加的食材，喜歡喝手搖飲的朋友們要特別注意了，可以適當的加一些，但不要每次都加，喝多了只會對身體造成負擔。（編輯：郭佩蓉）