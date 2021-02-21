信用卡該辦幾種？理想張數曝光 知情人揭差異：最好要有
編輯中心/綜合報導
2021-02-21 10:23:44
現代人購物模式逐漸改變，已不像以往只能用現金付款，塑膠貨幣和電子支付逐漸盛行，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「理想信用卡張數該辦多少種？」沒想到就有知情人揭露了差異，直言「最好都要有」，引發討論。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「理想的信用卡張數」的文章表示，「有些信用卡當初辦了只是想拿首刷禮拿完就沒再用過，朋友跟我說只有一張卡會看起來很小氣，四張卡以上看起來很愛亂刷，大家覺得理想的信用卡張數應該是幾張啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「1張網購、1張實體、1張通用」、「VISA、MASTER各一張」、「VISA、MASTER、JCB都要有」、「VISA、MASTER、JCB各一差不多」、「兩張，一張跨國免扣10%手續費，一張大額可分期付款」、「兩張，一張無腦刷，另一張備用」、「依功能不同大概2至3張吧」。 事實上，更有知情人指出，根據「Visa、Master、JCB三大發卡國際組織」比較「適用範圍」及「匯率較優惠地區」來說，Visa、Master、JCB最好都各自擁有一張，才會有備用信用卡可以刷，用以避免到國外卻發現被拒刷的情況。（編輯：王柏文）