NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

信用卡該辦幾種？理想張數曝光　知情人揭差異：最好要有

編輯中心/綜合報導

2021-02-21 10:23:44

▲卡片、信用卡、電子支付、繳費（圖／翻攝自《Pixabay》）
▲信用卡該辦多少？理想張數曝光，知情人揭差異。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
現代人購物模式逐漸改變，已不像以往只能用現金付款，塑膠貨幣和電子支付逐漸盛行，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「理想信用卡張數該辦多少種？」沒想到就有知情人揭露了差異，直言「最好都要有」，引發討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲現代人購物模式逐漸改變，已不像以往只能用現金付款，塑膠貨幣和電子支付逐漸盛行。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲現代人購物模式逐漸改變，已不像以往只能用現金付款，塑膠貨幣和電子支付逐漸盛行。（示意圖／翻攝Pxhere）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「理想的信用卡張數」的文章表示，「有些信用卡當初辦了只是想拿首刷禮拿完就沒再用過，朋友跟我說只有一張卡會看起來很小氣，四張卡以上看起來很愛亂刷，大家覺得理想的信用卡張數應該是幾張啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「1張網購、1張實體、1張通用」、「VISA、MASTER各一張」、「VISA、MASTER、JCB都要有」、「VISA、MASTER、JCB各一差不多」、「兩張，一張跨國免扣10%手續費，一張大額可分期付款」、「兩張，一張無腦刷，另一張備用」、「依功能不同大概2至3張吧」。
▲Visa、Master、JCB最好都各自擁有一張，才會有備用信用卡可以刷。（圖／NOWnews資料照）
▲Visa、Master、JCB最好都各自擁有一張，才會有備用信用卡可以刷。（圖／NOWnews資料照）
事實上，更有知情人指出，根據「Visa、Master、JCB三大發卡國際組織」比較「適用範圍」及「匯率較優惠地區」來說，Visa、Master、JCB最好都各自擁有一張，才會有備用信用卡可以刷，用以避免到國外卻發現被拒刷的情況。（編輯：王柏文）
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.9%96.1%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
43.63%56.37%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.02%41.98%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀