西濱20輛車連環撞！PTT「2日前有預言」　網瘋朝聖：先知

今（21）日上午7時，台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段發生了重大車禍，一共有20輛車撞成一團，造成2死、8傷。正巧，前兩天才有網友在PTT上發文詢問「61線西濱公路都什麼人在走的」，如今發生了嚴重車禍，就有許多網友紛紛朝聖，留言直呼「先知」、「未來人」。
該名網友19日在PTT以「61線西濱公路都什麼人在走的」為題發文，他提到該路段雖然有區間測速，但是還是有一堆貨櫃車行經該路段時，都在飆車，因此若真的不幸發生車禍，一撞下去的後果恐怕是不堪設想。豈料才過幾日，今（21）天就有網友在臉書社團《西濱公路（西濱快速道路）路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享》發文，並PO出車禍的慘況，只見現場瓦斯桶散落一地，且大貨車與自小客車輛撞成一團，甚至還有小客車被推擠至貨車底盤下，導致車體嚴重變形成廢鐵。而車禍發生後，就有網友想起前2天PO出的貼文，並到留言處回應，「你未來人？」、「朝聖，未來人」、「我也是來朝聖的,看到新聞就想到這篇文章」、「恐怖喔…先知在此」、「先知」、「感謝你提醒，本來要開這段的，還好我轉市區道路了」、「朝聖推」、「神預言....今天早上14部車撞了」、「怕」。
據悉，該車禍事發於台61線西部濱海快速公路北上254公里處，一共有6輛大貨車和14輛自小客車撞成一團，造成了2人死亡、8人受傷，而相關的肇事責任，還需要進一步調查釐清。（編輯：郭佩蓉）