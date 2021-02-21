西濱20輛車連環撞！PTT「2日前有預言」　網瘋朝聖：先知

今（21）日上午7時，台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段發生了重大車禍，一共有20輛車撞成一團，造成2死、8傷。正巧，前兩天才有網友在PTT上發文詢問「61線西濱公路都什麼人在走的」，如今發生了嚴重車禍，就有許多網友紛紛朝聖，留言直呼「先知」、「未來人」。

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該名網友19日在PTT以「61線西濱公路都什麼人在走的」為題發文，他提到該路段雖然有區間測速，但是還是有一堆貨櫃車行經該路段時，都在飆車，因此若真的不幸發生車禍，一撞下去的後果恐怕是不堪設想。

▲一名網友在19日就在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲雲嘉西濱快速道路今（21）日發生20車追撞的連環車禍，造成多人死傷。（圖／翻攝自「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

據悉，該車禍事發於台61線西部濱海快速公路北上254公里處，一共有6輛大貨車和14輛自小客車撞成一團，造成了2人死亡、8人受傷，而相關的肇事責任，還需要進一步調查釐清。（編輯：郭佩蓉）