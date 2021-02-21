安和夜市開不到3年！老饕抖「2大敗筆」：新店人都懶得去

台灣的夜市文化盛行，但這一年來因新冠肺炎疫情影響，國內外觀光客數量銳減，許多攤販紛紛苦喊吃不消。位於新北市新店區的「安和國際觀光夜市」19日就在臉書粉絲專頁上宣布將在21日停止營業，消息曝光後就連當地人也訝異表示「完全沒聽說」，更有不少在地老饕相繼紛紛點出安和夜市的問題點。

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昨（20）日一名新店網友在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》向團員分享安和國際觀光夜市將關閉的消息，他無奈表示「再見了，國際觀光夜市！」，更指出有攤商透露2018年開幕至今還來不及等到捷運環狀線南環段蓋完就撐不下去了，而當天也有不少遊客特地前往安和國際觀光夜市，打算趁關閉前趕上逛逛。

▲占地近5千坪吸引超過200多個攤販進駐的「安和國際觀光夜市」宣布關閉消息，許多新店網友也直呼可惜。（圖／翻攝自「安和國際觀光夜市」臉書粉專）

該篇文章立刻掀起許多在地人討論，有民眾指出安和夜市雖然進駐攤位眾多，但可惜的是敗在「交通」、「價格」兩點，由於地理位置相對偏僻，停車進出也不方便，導致外地遊客人潮稀少，而想吸引在地人價格卻又不如在地小吃，「夜市的品質、美食街的價格，去過一兩次後就不會想去了」、「安坑這裡太偏僻，還都是住宅區，吸引不了外地人」、「

」、「品質不等於價格是最大因素」。

不過夜市關閉後會由誰進駐也讓不少新店民眾好奇，原PO透露攤商告訴他「有可能要蓋樓」，也有網友敲碗「那麼大片，蓋個costco吧」、「健身工廠」、「開大賣場會更好，安坑都沒大賣場」。而經《NOWnews今日新聞》記者實際電訪後，安和國際觀光夜市僅簡單說明未來用地計畫會在臉書粉絲專頁另行通知，並未公開說明關閉原因，僅在粉絲專頁上宣告關閉消息。（編輯：楊智傑）