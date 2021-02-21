小六功課學買股！她50萬「all in一家」　股版鄉民全讚翻

有著台灣「護國神山」之稱的台積電（2330），股價自去年以來一路飆高，讓不少握有股票的股民大賺一波，也吸引不少年輕學生開始研究理財、投資之道。不過今（21）日就有一名男網友在整理明天女兒開學前的書包時，意外翻到小六女兒的社會科作業是「觀察股市」，只見她只填了一行就把作業擺在一旁，鄉民看了也紛紛笑翻直呼「少女股神」、「這老師教的東西也太實務了吧」。

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這名爸爸在PTT的股票版上貼出女兒的社會科作業，解釋這其實是女兒小六上學期的社會科作業，題目是「如果有本金五十萬，你會怎麼操作？」，除了教導金融知識外，老師也列了幾檔股票提供同學參考，沒想到原PO女兒聽到要分配50萬元的本金後，二話不說在模擬股票投資表學習單上填下「台積電」，更直接選在9月21日買進1000股，記錄下買進的價格447.5元。

▲小六女兒上學期的社會科作業是一張觀察股市的學習單。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，當時女兒還分享有同學詢問老師提供的幾檔股票中怎麼沒有「大頭菜」（遊戲「集合啦！動物森友會」中的股票），還振振有辭的對原PO說「買對幹嘛賣！」，索性連賣出的日期、股數、價格都不做填寫，這也讓身為老爸的原PO不禁猜測「這個作業老師不知道會打幾分？」。

而這張學習單曝光後，許多版上的鄉民也被小六女兒的發言逗翻，接連在留言區中稱讚「少女股神無誤」、「少女股神，超過一百分」、「連小六都比我行」、「我國小的時候要是有遇到這老師就好了」、「你女兒打敗大盤跟八成鄉民」，另外也有網友吐槽「老師是想跟單吧？看會不會有家長幫忙寫作業」、「其他人還在動森，女兒已經在炒台積電」。

不過最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

（編輯：楊智傑）