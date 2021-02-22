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NOW早報／泡麵調理包何時加？饕客曝「1動作」：味道更濃

編輯中心/綜合報導

2021-02-22 06:00:00

▲一名女網友日前滿心期待地準備吃泡麵，豈料當他一看到調味醬包，瞬間臉綠，貼文一出，也有網友揭暗黑真相。（示意圖／取自 pixabay ）
▲「泡麵調理包」該先放還後加？食客吐1動作。（示意圖／翻攝自Pixabay）
「泡麵調理包」該先放還後加？食客吐1動作：味道比較濃
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泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。而近日就有網友在網路上表示疑惑「泡麵調理包應該要先放還後加？」沒想到就有食客揭露加入調理包前的一個動作，直言「味道比較濃」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「泡麵的熟食調理包要先加還後加？」的文章表示，「泡麵那種肉塊調理包，要先加還後加呢？」原PO接著說「本來我都跟熱水一起下去泡，我爸說當然要泡好再加，我心想這樣後加冷冷的不好吃，可是後來想想也有道理，如果肉塊本來熟的，會不會因為先加泡到老掉了？」因此這也讓原PO疑惑「各位都先加還後加呢？」
食客網友們紛紛一面倒揭露「後加」，更點出可以「壓泡麵先讓它融一下再加」，「加熱水後，可以放在碗上加熱，時間到再和麵體混合」、「壓泡麵呀，後加味道比較濃」、「很多人都放上面阿，等麵軟了之後加進去」、「壓泡麵順便預熱」、「先拿來壓泡麵就對了」。
今日天氣／各地多雲至晴　日夜溫差大
今（22）日各地大多為晴到多雲的天氣，輻射冷卻效應明顯，早晚仍偏冷，清晨西半部及東北部低溫在13至15度，花東約16、17度，苗栗以北及雲嘉南沿海空曠地區有局部10度以下低溫發生的機率，白天會比昨日更溫暖，各地高溫可以達到25至29度，日夜溫差大。
自主管理期間參加員工訓練　南市衛生局將開罰公司負責人
台南一處辦公大樓管委會貼出公告，曾有確診者搭乘電梯到20樓，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，個案隔離期滿外出開會，從嚴來看有觸法之嫌，台南市衛生局昨（21）日晚間指出，案943確診個案於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意於12月19日上午安排至某大樓接受訓練，已違反「傳染病防治法」第36條規定，將對該公司負責人處新臺幣一萬五千元之最高額罰鍰。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者顏真真攝）
西濱重大車禍濃霧惹禍？氣象局：不排除小範圍能見度低落
台61線西濱快北上雲嘉大橋處昨（21）日早上7時多發生20車連環撞車禍，造成2死8傷，有目擊民眾指稱當時霧很濃。對此，中央氣象局表示，並沒有觀測到中南部有大範圍濃霧或大霧，能見度低於200公尺的情況出現，但因車禍路段氣象局並沒有設站，也有可能是小範圍區域性能見性低落，通常在比較回暖天氣，中南部地區清晨這段時間較容易低雲或霧的現象，後續要注意，另也可能與空氣品質有關。
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▲ 台61線西濱快速公路21日上午發生20部車輛追撞的連環車禍。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）
火星探測車駕駛來自台灣！蔡英文：探索未知不缺席
美國NASA的毅力號（Perseverance）探測車成功登陸火星，總統蔡英文昨（21）天在臉書發文指出，「在火星上開車」的駕駛來自台灣，並強調在人類探索太空及未知的過程中，台灣不會缺席。
▲美國NASA毅力號（Perseverance）探測車成功登陸火星，團隊包含兩名來自台灣的科學家。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲美國NASA毅力號（Perseverance）探測車成功登陸火星，團隊包含兩名來自台灣的科學家。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
被狂問「說好的媽媽手冊？」　罔腰和男友爆氣回嗆
跨性別網紅「罔腰」日前公開超音波照片，以及挺著凸肚的自拍，聲稱自己懷孕3個月，引起各方議論、質疑，對此，她曾表示「最快禮拜六（20日）可以拿到媽媽手冊」，果然，20日就有大批網友到她的粉專洗版問：「說好的媽媽手冊呢？」
▲罔腰（右）與男友被追問是否領取媽媽手冊。（圖／罔腰臉書、IG）
▲罔腰（右）與男友被追問是否領取媽媽手冊。（圖／罔腰臉書、IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.96%96.04%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.18%55.82%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.16%41.84%
2021-02-15-2021-02-21
即時
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