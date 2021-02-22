NOW早報／泡麵調理包何時加？饕客曝「1動作」：味道更濃
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 06:00:00
「泡麵調理包」該先放還後加？食客吐1動作：味道比較濃
泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。而近日就有網友在網路上表示疑惑「泡麵調理包應該要先放還後加？」沒想到就有食客揭露加入調理包前的一個動作，直言「味道比較濃」，引起熱議。這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「泡麵的熟食調理包要先加還後加？」的文章表示，「泡麵那種肉塊調理包，要先加還後加呢？」原PO接著說「本來我都跟熱水一起下去泡，我爸說當然要泡好再加，我心想這樣後加冷冷的不好吃，可是後來想想也有道理，如果肉塊本來熟的，會不會因為先加泡到老掉了？」因此這也讓原PO疑惑「各位都先加還後加呢？」食客網友們紛紛一面倒揭露「後加」，更點出可以「壓泡麵先讓它融一下再加」，「加熱水後，可以放在碗上加熱，時間到再和麵體混合」、「壓泡麵呀，後加味道比較濃」、「很多人都放上面阿，等麵軟了之後加進去」、「壓泡麵順便預熱」、「先拿來壓泡麵就對了」。今日天氣／各地多雲至晴 日夜溫差大今（22）日各地大多為晴到多雲的天氣，輻射冷卻效應明顯，早晚仍偏冷，清晨西半部及東北部低溫在13至15度，花東約16、17度，苗栗以北及雲嘉南沿海空曠地區有局部10度以下低溫發生的機率，白天會比昨日更溫暖，各地高溫可以達到25至29度，日夜溫差大。自主管理期間參加員工訓練 南市衛生局將開罰公司負責人台南一處辦公大樓管委會貼出公告，曾有確診者搭乘電梯到20樓，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，個案隔離期滿外出開會，從嚴來看有觸法之嫌，台南市衛生局昨（21）日晚間指出，案943確診個案於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意於12月19日上午安排至某大樓接受訓練，已違反「傳染病防治法」第36條規定，將對該公司負責人處新臺幣一萬五千元之最高額罰鍰。西濱重大車禍濃霧惹禍？氣象局：不排除小範圍能見度低落台61線西濱快北上雲嘉大橋處昨（21）日早上7時多發生20車連環撞車禍，造成2死8傷，有目擊民眾指稱當時霧很濃。對此，中央氣象局表示，並沒有觀測到中南部有大範圍濃霧或大霧，能見度低於200公尺的情況出現，但因車禍路段氣象局並沒有設站，也有可能是小範圍區域性能見性低落，通常在比較回暖天氣，中南部地區清晨這段時間較容易低雲或霧的現象，後續要注意，另也可能與空氣品質有關。火星探測車駕駛來自台灣！蔡英文：探索未知不缺席美國NASA的毅力號（Perseverance）探測車成功登陸火星，總統蔡英文昨（21）天在臉書發文指出，「在火星上開車」的駕駛來自台灣，並強調在人類探索太空及未知的過程中，台灣不會缺席。被狂問「說好的媽媽手冊？」 罔腰和男友爆氣回嗆跨性別網紅「罔腰」日前公開超音波照片，以及挺著凸肚的自拍，聲稱自己懷孕3個月，引起各方議論、質疑，對此，她曾表示「最快禮拜六（20日）可以拿到媽媽手冊」，果然，20日就有大批網友到她的粉專洗版問：「說好的媽媽手冊呢？」
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