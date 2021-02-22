40萬向好友買「台積電股」！5年後下場超慘：還虧33萬
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 07:57:17
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價近期引發股迷話題不斷。不過，一名網友在臉書社團《爆怨公社》提到，多年前花了40萬元向好友的老公收購5.5張員工認股，時隔5年後卻變成一場空，為此感到相當無奈，貼文曝光引發熱議，立刻有知情網友戳破殘酷真相。
原PO表示，身邊有一個朋友，幾年前看到自己辛苦的打拚相當感動，宣稱老公在台積電上班，可以便宜認購台積電股票，「我買一半、他買一半，只要匯款40萬給他，等到公司股票下來的時候，就會轉給我5.5張台積電股票」。當時原PO的爸爸剛好退休，拿了40萬元退休金給他，可以當作投資，便答應好友的提議，怎料癡癡等了3年都無聲無息，「每次問他，他都說公司還沒有撥股票下來」。直到原PO外公過世後的頭七，父親也在睡夢中一起仙逝，急需要用到錢，便跟對方說「不等了，請直接還錢給我！」友人從108年到109年10月，陸續還給他7萬元，至今還欠款33萬。好友直到近日才向原PO坦承沒錢，公司也還沒有轉股票下來，只要有錢就會匯還給他，自認不算是欠錢，叫原PO不要再要錢了。原PO無奈地說「台積電股票屢創新高了，還是開始根本就是騙局，友誼的小船竟說翻就翻，算命還說我猴年遇貴人，我怎麼跟先父說這件事？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「聽起來是一場騙局」、「原來友情這麼不值錢」、「這種朋友不要也罷」、「太扯了吧」；對此，有知情網友透露，台積電從2008年起就沒有再發股票了，就連員工也沒有在認購股票。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）