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煮泡麵雞蛋何時下鍋？行家公開「關鍵時機」：湯底很夠味

編輯中心/綜合報導

2021-02-22 10:12:26

泡麵
▲煮泡麵的時候雞蛋究竟怎麼下才好吃？老饕揭密。（示意圖／翻攝PhotoAC）
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日就有網友在PTT八卦版提到，煮泡麵的時候雞蛋究竟怎麼下才好吃？貼文立刻引發全場熱議，釣出許多老饕親自傳授美味祕方。
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原PO表示，煮泡麵的時候，很多人都喜歡加入雞蛋，不禁好奇詢問「到底是怎麼加蛋的啊？是先粉包丟下去的時候下蛋？還是把蛋放在麵上面？」笑稱自己每次煮都變成蛋花湯。
▲煮泡麵的時候雞蛋究竟怎麼下才好吃？老饕揭密。（圖／翻攝自PTT）
▲煮泡麵的時候雞蛋究竟怎麼下才好吃？老饕揭密。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我會先用清水煮成水波蛋，然後把蛋撈起來再煮麵」、「泡麵要熟之前才下，不然蛋跟麵會合在一起」、「蛋殼別敲，整顆下」、「放在湯匙上面」、「拿大湯匙把蛋包住啊，就不會散掉了」。
對此，許多老饕分享美味祕訣，認為雞蛋要最後再下鍋，「泡麵煮完丟進去打散，直接變湯底」、「最後加進去打散」、「泡麵就是要配蛋花，那個湯才有蛋味」、「最後加，不要攪是蛋包，攪一下是水波蛋，攪很大力是蛋花」、「粉包、油包撕開，直接丟碗內，燒鍋煮水，水滾下麵轉小火煮，麵條和少許滾水倒碗內拌開，重新加熱至水滾後轉小火，打蛋至鍋內，攪開變蛋花，不攪開變水波蛋」。（編輯：賴詠璿）
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