高中校外教學「7hr台北冒險」！他看行程愣了 眾反讚爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 10:43:54｜2021-02-22 11:12:56
學生時期不少人最期待校外旅行到來，希望能在這趟旅程中與同學、好友製造難忘的回憶。不過，就有一名網友曝光高中校外教學的行程，行程中「7小時台北探索」的規劃，而引來許多人討論。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，其於文中崩潰直呼「我無法理解現在高中的校外教學行程，是不是那麼充滿了冒險！！！」隨後他便貼出校外教學的行程表，只見畫面中顯示該行程為旅行第二天的規劃，早上6時30分必須起床，7時開始享用早餐，8時則準備上車出發，文中強調「不帶行李」。讓人最驚訝的是，9時30分至16時30分的行程都是「台北市城市探索」，行程規劃上由各班自選，且7個小時午餐需自理。直到17時30分才改至新北林口三井Outlet mall，晚餐同樣自理，最後20時搭車離開。看到這樣的行程，就讓原PO驚訝直喊「一整個是想要培養學生的求生慾嗎！！？？」貼文一曝光，就引來許多網友討論，但不少人紛紛讚翻直呼「這才是我們學生要的行程好嗎」、「現在校外教學吃學校指定餐廳還會被投訴吃太爛....放他們自己愛吃啥就去吃啥還不會有人抱怨，對大家都方便」、「我覺的很好啊！城市探索不等於完全自由，很多都要分組討論交行程報告」、「這樣好啊！大人安排的行程除了遊樂園，小朋友根本不喜歡，他們有他們的意見」、「不錯，從小培養自由行概念」。不過，亦有網友抱持不同看法，「不是自選就是自理，這樣的冒險應該是指父母的荷包」、「如果是這種行程，平日就可跟同學出遊.......無需等到學校安排大型出遊」、「不如同學自己約出來玩」、「帶高中生去Outlet幹嘛= =」。（編輯：陳雅雲）