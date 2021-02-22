人妻懷雙胞胎流產！尪下葬前「掀開一看」臉綠：怎麼回事
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 10:44:20
懷孕是值得慶祝的大事，但若是產生誤會，恐怕會引起家庭危機。對此，就有網友為了討丈夫開心，騙對方說自己「懷了一對雙胞胎」，結果丈夫真的相信了，還到處跟人分享，原PO為了圓謊只好租用一間房子，假裝入院生產，但最後還是被丈夫拆穿，貼文也引起熱議。
根據《太陽報》報導，俄羅斯31歲女子蘿菈（Laura Daudov）為討33歲丈夫達烏德（Daud Daudov）開心，謊稱自己懷了雙胞胎，本來只是要逗逗對方，沒想到丈夫相當開心，甚至還到處向人宣傳這件事，蘿菈不忍戳破謊言，只好將錯就錯，繼續假裝自己懷孕。蘿拉為了圓謊，甚至說「我預計2月3日分娩，因為有2個孩子，必須剖腹產，但由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，孕婦只能單獨住院，其他家人都無法到醫院探病」，接著就在外面租了一間房子，在裡面待了好幾天，還隨便幫孩子取名為艾哈瑪德（Akhmad）跟穆哈邁德（Mukhamed）。沒過多久，蘿菈就向丈夫說「雙胞胎在醫院期間因腦出血去世，希望趕快舉行完喪禮，讓這個謊言落幕」，結果在葬禮時，達烏德的弟弟見哥哥哭的堪常寸斷，突然提議「畢竟是家人一場，出於尊重，我們還是在下葬前看他們一眼吧」，他一打開了白布，裡面竟是兩個洋娃娃。達烏德指出，「我打開第一個孩子的白布，發現它竟然沒有眼睛，打開第二個孩子才意識到，原來它們只是塑膠娃娃」，而最後蘿菈才向達烏德坦白，這讓他忍不住說，「我不知道妻子是怎麼辦到的，如果有人怪我瞎眼，那我也只能認命，也許這一切都是上帝的旨意」。達烏德提到，「我打開第一個孩子的白布，發現它竟然沒有眼睛，打開第二個孩子才意識到，原來它們只是塑膠娃娃…」他當下以為孩子是被黑心的醫院賣掉了，氣憤地跑去醫院理論，直到坦白後，才終於認清自己根本沒有孩子的事實。（編輯：許智超）