NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

爽搭高鐵卻一路緊張！女曝真實理由　乘客秒懂：只能認了

編輯中心/綜合報導

2021-02-22 11:17:30

▲台灣高鐵。（圖／翻攝自台灣高鐵臉書）
▲有名女大生指出，自己第一次搭乘高鐵，卻讓她一路十分緊張，隨後也曝光理由。（示意圖／高鐵提供）
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名女大生指出，自己是第一次搭乘高鐵，但她搭乘時卻一路緊張，理由曝光後，也引來許多人認
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於《Dcard》上發文，表示19日是她人生中第一次搭乘高鐵，「同學說大學生可以買學生票有優惠，我就買了，不然其實車票價格有點貴」。然而她上車不到5分鐘就遇到列車長查票，她隨即拿出學生證跟電子票，「但是車長跟我說後面註冊章要蓋109學年的才可以，所以我就被補票了」。
原PO也解釋，由於回程票與去程是一同購入的，「然後回家的時候我就想說一樣用補票的方式，就不用退票再買，然後我就一路坐立不安等列車長來」。但到最後都沒等到列車長，最後原PO就無奈直呼「有種很心虛的感覺，可是我明明是大學生！！這次教訓我會記得學生證要蓋註冊章，嗚嗚」。
▲原PO指出自己搭乘高鐵時卻一路緊張。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出自己搭乘高鐵時卻一路緊張。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多網友留言，「我現在大三每次回去都搭高鐵…也只被查過一次而已」、「我真的從來沒被驗過票欸！一個月都會搭六趟的說」、「通常很早搭高鐵和很晚搭高鐵，很容易查票，因為搭的人不多，會使用大學生優惠那幾個而已」、「原po是忘記蓋109學年度『上學期』的註冊章才被補票的嗎？是的話就只能認了因為規定就是這樣子」、「想要便宜的票就請遵守規定...因為太多人逃票了」。
根據高鐵官網規定，購買學生票者乘車時應攜帶本人實體學生證正本以備查驗，並強調「網路查詢學籍證明恕不適用」，違反者高鐵得加收票價差額之50%違約金。另外，也要提醒民眾，自2021/3/22起，若無當學期註冊章或免蓋註冊章之學生證，須合併出示當學期「在學證明正本」作為輔助證明。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.74%96.26%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.7%55.3%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀