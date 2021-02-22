爽搭高鐵卻一路緊張！女曝真實理由 乘客秒懂：只能認了
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 11:17:30
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名女大生指出，自己是第一次搭乘高鐵，但她搭乘時卻一路緊張，理由曝光後，也引來許多人認
原PO於《Dcard》上發文，表示19日是她人生中第一次搭乘高鐵，「同學說大學生可以買學生票有優惠，我就買了，不然其實車票價格有點貴」。然而她上車不到5分鐘就遇到列車長查票，她隨即拿出學生證跟電子票，「但是車長跟我說後面註冊章要蓋109學年的才可以，所以我就被補票了」。原PO也解釋，由於回程票與去程是一同購入的，「然後回家的時候我就想說一樣用補票的方式，就不用退票再買，然後我就一路坐立不安等列車長來」。但到最後都沒等到列車長，最後原PO就無奈直呼「有種很心虛的感覺，可是我明明是大學生！！這次教訓我會記得學生證要蓋註冊章，嗚嗚」。貼文一曝光，就引來許多網友留言，「我現在大三每次回去都搭高鐵…也只被查過一次而已」、「我真的從來沒被驗過票欸！一個月都會搭六趟的說」、「通常很早搭高鐵和很晚搭高鐵，很容易查票，因為搭的人不多，會使用大學生優惠那幾個而已」、「原po是忘記蓋109學年度『上學期』的註冊章才被補票的嗎？是的話就只能認了因為規定就是這樣子」、「想要便宜的票就請遵守規定...因為太多人逃票了」。根據高鐵官網規定，購買學生票者乘車時應攜帶本人實體學生證正本以備查驗，並強調「網路查詢學籍證明恕不適用」，違反者高鐵得加收票價差額之50%違約金。另外，也要提醒民眾，自2021/3/22起，若無當學期註冊章或免蓋註冊章之學生證，須合併出示當學期「在學證明正本」作為輔助證明。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。（編輯：陳雅雲）