超商店長年薪70萬！她曝「1原因」想放棄 全場急喊母湯
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 11:56:38
擁有一份穩定高薪的工作，相信是不少人的目標。近日，就有網友抱怨，她是25歲的超商店長，雖然薪水高，但休假時間都跟家人錯開，因此想要轉行跑道，卻認為自己沒有什麼技能，讓她感到相當苦惱，貼文一出也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，大學一畢業就到超商工作，現在職位是直營店店長，月薪4萬5千元起跳，考績加上年終，年薪約70萬，要擔責任且需要輪班，但她最近開始覺得「沒辦法跟家人一起休假感到煩躁，但看看自己好像都沒啥技術」。而且若要做行政類的工作，薪資很多都只開28k至32k而已，原PO提到，家人們都認為可以換工作，因為週休二日和大家一起出去玩，但她卻認為薪水太低，也不會想要多花錢吃喝玩樂，不過朋友也建議她狠下心跳槽，不然待越久，就會習慣沒熱情。這讓原PO忍不住想問「這種情況大家會怎麼選？」許多網友也紛紛回應，「行政也是在打雜，薪水萬年難升，而且永遠不會破70K，供你參考」、「我認為薪資高蠻重要的，畢竟又不是沒休假，你還是有陪家人」、「有錢才能生活」、「當店長也不容易，怎麼會沒技術」、「有錢生活才有品質，有了品質才能追求想要的東西」。另外，也有網友建議原PO可以增進其他技能，「要換可以但不要行政職 ，45k應該之前有存一些錢下來吧，好好進修學個技能再轉職比較好」、「利用時間自我進修成長，準備好了就可以轉換或是開店」、「個人建議邊做邊找，店長可不是人人能當的，責任扛的住就很了不起」。（編輯：許智超）