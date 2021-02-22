NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

超商店長年薪70萬！她曝「1原因」想放棄　全場急喊母湯

編輯中心/綜合報導

2021-02-22 11:56:38

▲一名女網友過年時去超商買了一瓶要價1980元的洋酒，豈料回家一開竟然「慘被調包」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友抱怨，自己雖然是超商店長，但很少時間可以陪家人，讓她相當苦惱。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
擁有一份穩定高薪的工作，相信是不少人的目標。近日，就有網友抱怨，她是25歲的超商店長，雖然薪水高，但休假時間都跟家人錯開，因此想要轉行跑道，卻認為自己沒有什麼技能，讓她感到相當苦惱，貼文一出也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，大學一畢業就到超商工作，現在職位是直營店店長，月薪4萬5千元起跳，考績加上年終，年薪約70萬，要擔責任且需要輪班，但她最近開始覺得「沒辦法跟家人一起休假感到煩躁，但看看自己好像都沒啥技術」。
而且若要做行政類的工作，薪資很多都只開28k至32k而已，原PO提到，家人們都認為可以換工作，因為週休二日和大家一起出去玩，但她卻認為薪水太低，也不會想要多花錢吃喝玩樂，不過朋友也建議她狠下心跳槽，不然待越久，就會習慣沒熱情。
▲原PO如果換行政的工作，一個月的薪水會直接少一。（示意圖／翻攝自photoAC）
▲原PO如果換行政的工作，一個月的薪水會直接少一。（示意圖／翻攝自photoAC）
這讓原PO忍不住想問「這種情況大家會怎麼選？」許多網友也紛紛回應，「行政也是在打雜，薪水萬年難升，而且永遠不會破70K，供你參考」、「我認為薪資高蠻重要的，畢竟又不是沒休假，你還是有陪家人」、「有錢才能生活」、「當店長也不容易，怎麼會沒技術」、「有錢生活才有品質，有了品質才能追求想要的東西」。
另外，也有網友建議原PO可以增進其他技能，「要換可以但不要行政職  ，45k應該之前有存一些錢下來吧，好好進修學個技能再轉職比較好」、「利用時間自我進修成長，準備好了就可以轉換或是開店」、「個人建議邊做邊找，店長可不是人人能當的，責任扛的住就很了不起」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.74%96.26%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.7%55.3%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀