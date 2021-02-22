女搭捷運褲子拉鍊沒拉！男童上前「做1暖舉」 萬人推爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 11:58:16｜2021-02-22 13:54:34
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。對此，就有一名女網友指出，某天搭乘捷運時褲子拉鍊忘記拉，沒想到就遇到一名男童暖心提醒，隨後甚至曝光男童家長的最好身教，讓不少網友一看大讚直呼「希望我以後也能這樣教育小孩！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己前陣子北上到台北遊玩，搭乘捷運時就遇到一家三口，其中男童一上車就開始大聲講話，當下那名媽媽馬上勸告「哥哥，我們在家是不是說，如果有很多人的話，你就不能大聲講話，有想講的事情就拉拉媽媽的衣服，媽媽會蹲下來聽你說」。隨後男童點頭表示明白，就將手摀在嘴巴上。後來男童便拉了她媽媽的衣服，跟他媽媽竊竊私語一番，而他的媽媽隨後往原PO看了一眼，隨後向男童表示「沒關係，去跟姊姊說，但要有禮貌喔！」隨後男童便跑到原PO身旁，輕拉她的衣服後，她也低下頭傾聽男童說話，「男童不只很小聲，還用手遮住嘴巴的跟我說：『姐姐，妳褲子的拉鍊沒拉』。」原PO知曉後，立馬尷尬地笑著感謝男童。不過，最讓原PO感動的是，後來雙方都在蘆洲站下車，當時男童與其爸爸一同去廁所，這時男童媽媽立馬跑來向原PO致歉，「小姐不好意思，我小孩剛剛不是故意要往妳褲子拉鍊看的，小孩子不懂事，希望你沒有不舒服」，這段話讓原PO驚嘆直呼「天啊！！我第一次聽到『小孩子不懂事』，這幾個字用得這麼恰當的」。不僅如此，原PO向男童媽媽表示沒關係後，還聽到男童爸爸向男童解釋「每個人都會有不小心的時候，我們如果要提醒別人，有時候小小聲的提醒比大聲喧嘩更棒喔，哥哥你剛剛做得很好所以姐姐才會跟你說謝謝，以後一樣要小小聲的 好嗎？」男童也開心點頭直言「好啊！那這樣我就會聽到很多人跟我說謝謝了耶」，暖心的對話，也讓原PO瞬間被感動。貼文一曝光，至今已有超過萬人按讚，不少人紛紛讚嘆直呼，「這就是家教，希望我以後也能這樣教育小孩」、「這個媽媽教小孩叫妳姊姊，很棒」、「也太可愛了！感覺男童爸媽也都是很有修養的人！」、「這種家長真的難得！！！！教得很棒」、「小朋友一家很棒，妳也很棒哦！當面道謝更直接鼓勵到小朋友」、「這篇文好溫暖喔～推推有教養的父母跟小孩」。（編輯：陳雅雲）