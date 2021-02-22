辭業務改跑外送！他曝「真實理由」：無關薪水 網淚共鳴
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 13:36:51
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸，甚至有越來越多人投入外送行業。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，朋友把業務工作辭掉，專心跑起外送，同時分享背後原因，掀起一票上班族共鳴。
原PO表示，朋友跑去做熊貓外送員，原本以為對方是要多兼差賺錢，結果他卻將原本月薪3萬多元的採購業務工作給辭掉，專心跑起送餐來了。「職業無貴賤，當然做啥只要認真負責，都是令人佩服的工作，除了那些作奸犯科、殺人、放火的事情之外」。不過，原PO提到「現在大家對於外送員，一般人都會覺得是做兼差、賺外快的工作比較適合，而且在路上跑來跑去，風險也高一些」，不解一般公司的薪水穩定，還有年終獎金、例假這些福利，應該比外送員好一點，朋友竟稱「錢其實差不多，工作也差不多，其實一樣都很累」，不禁好奇詢問對方「為什麼會願意選擇做外送員呢？」他回應「外送員沒有一般職場長官的霸凌，和同事之間鬥爭的事情」，這讓他覺得心情上較無壓力，睡眠品質變好，生活也比較自由。貼文一出，立刻讓許多上班族網友含淚共鳴「這理由很正常啊，我之前也因為這理由換過單位，那時候甚至想辭職去創業」、「這理由我覺得不錯」、「懂，遇到辦公室政治真的很煩」、「不是每個人都有辦法適應體制裡社會化的生活」、「真的沒壓力很好」、「最大優點」、「鬥爭勾心鬥角超累」；不過，也有網友認為「搶單不算鬥爭嗎？」「也是得看店家跟客人臉色」。（編輯：賴詠璿）