面試帶履歷「人資開神要求」女臉綠！網揭真相：直接離開
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 14:40:49
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，面試前人資對履歷提出「一要求」，讓她心中充滿疑惑。
原PO於《Dcard》上發文，表示收到了一間小公司的面試通知，也預定將前往面試，但當確認面試時是否需要攜帶履歷表時，人資卻要求面試時要附上「手寫的完整履歷」。她聽到該要求，就納悶提問「以我個人的認知應該不是超商那種$10一疊的填空簡歷，但是又不太清楚何謂完整的手寫履歷，爬文也沒有類似的問題和回答所以來這裡尋求協助」。此外，原PO也在留言區透露，自己事後有聯繫過公司的人資，對方就解釋「自備一份完整的手寫履歷，面試時會再提供一份公司制式表格填寫」，這就讓原PO不解直呼「所以我才充滿疑惑是不是要自己那一張空白A4全手寫？？？到底要我寫幾份啦」。問題一曝光，就引來許多網友討論，「字醜的我會直接放棄換別間」、「可能會想看你字體工不工整」、「還蠻多這種的，去到第一件事就是填他們公司的履歷，還有很多問題很多的履歷，一填下去都要半小時起」、「可能是不想收到人力銀行直接印出來的那種？」、「制式履歷自己填一份吧」。其中不少過來人就分享經歷，直言「以前考公家約僱，是要求自傳要親筆手寫，履歷就沒要求了，可能有某些原因吧」、「我遇過，還不只一家，然後都沒上，重點是都談得很開心」、「我碰到的是面試當天給手寫履歷的制式表格，當場寫完的」、「我遇過手寫履歷的是有提供表格，要我用填的而已，自傳什麼的部分會留空白給我手寫，但你這種如果是我我應該會整份都寫給他」。甚至有人解釋，「去買空白履歷書或是上網下載印出來手寫，在日本很多大公司也都要求要手寫，好麻煩，聽說是看字可以看出這個人的個性」、「日商，公股銀行都被要求手寫履歷」、「日商都手寫，寫錯直接哭，打掉重頭來⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）