影／女子餵養的浪貓竟「打包自己」　萌臉：奴才帶偶回家！

沒想到這隻聰明貓變成「固定食客」，Mina幫牠取名為「小咪」，天天等她午休或下班時討食，後來小咪越來越大膽，似乎知道Mina的下班時間，有時直接到Mina上班的大樓堵她，就算是加班小咪仍然坐在黑漆漆的大門口、太晚下班還會被牠生氣狂唸。因為小咪固定時間出現的關係、讓Mina不管上班或周末放假、不管颳風下雨必須天天出來餵貓，每次放飯必須陪小咪吃飽、才能收一收清理好離開，對此Mina苦笑表示：「害我都不能出門啦！」。
小咪個性就很有警戒心、不親人不親貓，但看到Mina就會大叫催飯，附近有別的貓咪會很生氣地不吃走人，有點傲嬌與霸道，即使餵了幾個月一靠近就哈氣或跑掉。某天小咪一如往常地使喚Mina，並示意要她走向某處，Mina跟著走發現小咪帶她看一隻很瘦的小貓、同樣是白底虎斑貓，這讓Mina恍然大悟：原來是牠新收的小弟、就叫「小小咪」吧！於是Mina被迫負責兩隻貓的三餐了……從這天起大小咪總是一起出現、形影不離。
餵一陣子Mina決定伸手摸牠、卻被貓爪打了好幾下，但不放棄趁餵飯時偷摸，後來小咪漸漸願意讓Mina摸、嘗試抱牠反抗幾次後也妥協、開始主動磨蹭人，畢竟餵小咪快一年也餵出感情、從小貓餵成大貓，天冷時就會特別擔心牠、又怕遭人驅趕，Mina一邊抱牠一邊跟牠喊話說：「阿姨想帶你回家當小孩，你可以慎重考慮一下！」某天小咪吃飽突然鑽過Mina的包包、再用袋子把自己綁起來，露出無敵萌的眼神、打包自己的行為彷彿在暗示著：「奴才！可以收編偶了！」這幕讓Mina下定決心收編牠！
第一次嘗試誘捕牠，是趁小咪讓人抱著撒嬌時，沒想到同事拿了一個很大的鐵籠出現，小咪嚇到掙脫逃跑；Mina內心很不安擔心再也抓不到牠，就找寵物溝通師安撫牠一下，小咪跟溝通師說「如果家裡很溫暖，那我會自己走進去箱子裡跟媽媽回家！」還好隔天下班時，小咪還是乖乖等她放飯，Mina拿出肉泥引誘小咪乖乖走進外出提袋，接著趁勢把屁屁推進去，順利抓到小咪！
正式收編的第一天，一開始還擔心小咪緊張不適應，結果開掌花模樣很放鬆，Mina孩發現小咪和餵養酷酷時期的個性差很多，骨子裡是隻愛討摸無極限、愛撒嬌擁有反差萌的貓，Mina笑說：「其時我才是被欽點收編的那方吧！」很高興小咪為自己找到好主人，同伴「小小咪」很親人、個性呆萌目前才幾個月大，已經乖乖完成TNR結紮，如有意願給小小咪一個家、歡迎與寵毛小編聯絡。（編輯：楊釆蓉）