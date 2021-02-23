影／女子餵養的浪貓竟「打包自己」　萌臉：奴才帶偶回家！

浪貓開大絕有誰能招架？！住在新北市的網友Mina Chu本身就是貓奴、家裡養了3貓1狗，靠她一人之力每隻都照顧得無微不至、過上好命的日子。而她萬萬沒想到的是，只是出於一片好心隨手餵貓的舉動，竟然被某隻浪貓「內心欽點」了！

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▲喂～～路過要繳罐罐啊！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲喂～～路過要繳罐罐啊！（圖／網友Mina Chu授權）

網友Mina經過草叢突然被貓咪叫住，抬頭望過去、是一隻剛斷奶的小貓不斷對她喵喵叫、貌似想徵收「過路費」，Mina趕緊開罐頭給牠，這天初次遇相遇是2020年2月初，卻沒想到竟開啟了後續的緣分。隔天這隻貓又在固定地方、就像在等待她經過，她看這隻小貓很瘦小也沒有貓媽媽的身影，當時淡水的天氣又很冷，Mina不忍心所以一直放點乾乾餵牠，心想：「浪浪都來來去去，餵一陣子發情期也會不見了吧？至少這段時間牠別挨餓就好」因為家裡已經有三貓一狗，所以Mina當時沒有想過要收編，抱著有緣份餵一天是一天的念頭。

▲偶每天準時來吃喔！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲偶每天準時來吃喔！（圖／網友Mina Chu授權）

沒想到這隻聰明貓變成「固定食客」，Mina幫牠取名為「小咪」，天天等她午休或下班時討食，後來小咪越來越大膽，似乎知道Mina的下班時間，有時直接到Mina上班的大樓堵她，就算是加班小咪仍然坐在黑漆漆的大門口、太晚下班還會被牠生氣狂唸。因為小咪固定時間出現的關係、讓Mina不管上班或周末放假、不管颳風下雨必須天天出來餵貓，每次放飯必須陪小咪吃飽、才能收一收清理好離開，對此Mina苦笑表示：「害我都不能出門啦！」。

▲網友Mina Chu天天來放飯！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲網友Mina Chu天天來放飯！（圖／網友Mina Chu授權）

▲都幾點了？本喵巴豆妖了啦！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲都幾點了？本喵巴豆妖了啦！（圖／網友Mina Chu授權）

小咪個性就很有警戒心、不親人不親貓，但看到Mina就會大叫催飯，附近有別的貓咪會很生氣地不吃走人，有點傲嬌與霸道，即使餵了幾個月一靠近就哈氣或跑掉。某天小咪一如往常地使喚Mina，並示意要她走向某處，Mina跟著走發現小咪帶她看一隻很瘦的小貓、同樣是白底虎斑貓，這讓Mina恍然大悟：原來是牠新收的小弟、就叫「小小咪」吧！於是Mina被迫負責兩隻貓的三餐了……從這天起大小咪總是一起出現、形影不離。

▲小咪帶Mina認識小小咪、託付三餐！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲小咪帶Mina認識小小咪、託付三餐！（圖／網友Mina Chu授權）

餵一陣子Mina決定伸手摸牠、卻被貓爪打了好幾下，但不放棄趁餵飯時偷摸，後來小咪漸漸願意讓Mina摸、嘗試抱牠反抗幾次後也妥協、開始主動磨蹭人，畢竟餵小咪快一年也餵出感情、從小貓餵成大貓，天冷時就會特別擔心牠、又怕遭人驅趕，Mina一邊抱牠一邊跟牠喊話說：「阿姨想帶你回家當小孩，你可以慎重考慮一下！」某天小咪吃飽突然鑽過Mina的包包、再用袋子把自己綁起來，露出無敵萌的眼神、打包自己的行為彷彿在暗示著：「奴才！可以收編偶了！」這幕讓Mina下定決心收編牠！

▲餵這麼久才願意給摸給抱！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲餵這麼久才願意給摸給抱！（圖／網友Mina Chu授權）

▲本喵把自己打包好，趕快回家伺候偶！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲本喵把自己打包好，趕快回家伺候偶！（圖／網友Mina Chu授權）

第一次嘗試誘捕牠，是趁小咪讓人抱著撒嬌時，沒想到同事拿了一個很大的鐵籠出現，小咪嚇到掙脫逃跑；Mina內心很不安擔心再也抓不到牠，就找寵物溝通師安撫牠一下，小咪跟溝通師說「如果家裡很溫暖，那我會自己走進去箱子裡跟媽媽回家！」還好隔天下班時，小咪還是乖乖等她放飯，Mina拿出肉泥引誘小咪乖乖走進外出提袋，接著趁勢把屁屁推進去，順利抓到小咪！

正式收編的第一天，一開始還擔心小咪緊張不適應，結果開掌花模樣很放鬆，Mina孩發現小咪和餵養酷酷時期的個性差很多，骨子裡是隻愛討摸無極限、愛撒嬌擁有反差萌的貓，Mina笑說：「其時我才是被欽點收編的那方吧！」很高興小咪為自己找到好主人，同伴「小小咪」很親人、個性呆萌目前才幾個月大，已經乖乖完成TNR結紮，如有意願給小小咪一個家、歡迎與寵毛小編聯絡。（編輯：楊釆蓉）

▲左邊那隻是「小小咪」希望牠也能找到家！（圖／網友Mina Chu授權）

× ▲左邊那隻是「小小咪」希望牠也能找到家！（圖／網友Mina Chu授權）

▲收編第一天，小咪在新家感到相當「速西」（圖／網友Mina Chu授權）