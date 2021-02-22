閨蜜當伴娘來鬧婚！竟對新郎「做1事」 新娘一看秒崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 17:19:52
通常能被邀請作為伴娘，都是新娘交情深厚的好友，不過若是婚禮期間發生爭執，恐怕會讓這段姊妹情產生裂痕。大陸就有一對新人結婚時，女方找了一名閨蜜來擔任伴娘，結果閨蜜竟在婚禮上做出一件事，讓新娘感到非常心痛，在場的所有人也相當傻眼。
根據大陸《雪花新聞》報導，女子上大學後認識了同住一間宿舍的室友，兩人因為個性很合，所以很快就成為了閨蜜，而這名閨蜜不但活潑開朗，還有一個遠距離的男朋友，感情還十分堅定，這都讓女子相當羨慕，閨蜜看出來女子的情緒，就幫她介紹一個社團的學弟認識。女子後來就跟學弟在一起，也因閨蜜跟男友關係不錯，因此三人常常一起吃飯、上課，但有時候女子想跟男友單獨約會時，閨蜜也會一起跟來，久而久之雖讓她心裡有些不滿，但也只認為是對方神經大條，並沒有想太多。畢業時，女子提議要閨蜜也找她的男友來拍畢業照，這時才得知原來閨蜜早已分手，但對方也不想多談，因此三人一起拍了一組奇怪的畢業照，結束了學生生涯，畢業後女子和男友認真工作了三年，最後決定步入禮堂。為了讓閨蜜見證兩人的愛情修成正果，於是她邀請了閨蜜來擔任伴娘，沒想到在婚禮當天，閨蜜竟當著所有人的面，突然開始跟新郎告白，強調自己已經暗戀很久了，這讓現場的所有人瞬間愣住，幸好新郎在最後並沒有理會閨蜜，才結束了這場鬧劇。但這也因此傷透了女子的心，也不懂為何閨蜜要這樣做，「明明大家一直都好好的，爲什麼非要選擇用這樣的方式搞得大家都很難堪呢？」許多網友看完也都無法認同閨蜜的行徑，「這閨蜜根本是來害人的」、「我是女生也接受不了這樣的事，也許一生就一次的婚禮，都希望是漂亮美好的」。（編輯：許智超）