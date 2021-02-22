黑糖珍奶店狂開「現在倒一堆」？致命缺陷被抖出：輸慘啊
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 16:33:04
台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點，其中「珍珠奶茶」更是揚名國際。不過，就有網友指出，本來一堆人瘋買黑糖珍珠奶茶，近期卻發現買氣下滑，且店面數不斷減少，讓他好奇提問「黑糖珍奶也過氣得太快了吧？」對此，就引來許多網友曝光致命缺點。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示「用炒的黑糖珍珠，加上濃郁的鮮奶，變成好喝的黑糖珍奶，自己也有跟風排隊好幾次，味道確實不錯」。他也透露當時甚至紅到國外，韓國一堆人瘋排隊，甚至新加玻封城前也一堆人搶。但話鋒一轉，他就感嘆直呼「現在呢！黑糖珍奶專賣店根本沒人要排隊，店倒一堆，也不知道現在流行什麼，又回到網紅咖啡店吧！有沒有黑糖珍奶過氣的卦？」問題一曝光，就引來許多網友討論，其中就有人點出「價格」和「口感過甜」2問題，直言「太貴，而且容易膩」、「手搖飲料的價錢真的越來越母湯...」、「太貴了啦！一杯飲料快跟便當一樣」、「太甜了，很噁心」、「因為太甜啊！嘔嘔嘔」、「我買之前都會問是黑糖珍珠嗎？是就不買」。此外，有網友指出飲料商品推陳出新，客人的選擇變得多樣，也是影響買氣的一大原因，「太多新口味的飲料在後面追，輸慘了」、「而且現在打卡芝芝草莓、芋頭牛奶比黑糖珍奶潮多了」。但亦有人抱持不同看法，直言「偶爾還是會想喝啦」、「我好喜歡耶！越甜越好」、「黑糖珍珠鮮奶茶，真的很好喝捏」、「還是超愛越甜越愛」、「偶爾喝可以」。（編輯：陳雅雲）