炒泡麵「貴60多元」算過份行銷？食客吐1重點　再揭真相

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「不覺得炒泡麵這道菜，有點蕩深至極嗎」的文章表示，「泡麵本來就便宜又沒營養，熱水煮一煮就可以吃了，但不知道是誰發明用炒的，常常在早餐店出現，明明泡麵盒本身沒什麼料，硬要多加生菜刷存在，價格還貴個60幾塊，究竟這種文創般行銷方式，會不會逐漸將台灣美食式微呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為「炒泡麵」之所以會貴的重點在於「是否自製」，以上成本來說，自己去買食材回來炒，那的確是便宜不少，但若給在外的店家，人工、水電、瓦斯、技術及食材各項加起來就會貴上許多，「炒泡麵自己炒比較划算 在外面點炒泡麵的應該是財富自由的」、「就是要那炒過的味道啊...炒飯炒麵哪個原料很貴的？」、「貴還有人要買，就表示他有那個價值，不然你自己去炒，看能不能炒出那個味道」、「我還真的在金門吃到原汁原味的炒泡麵」。事實上，臺灣的「炒泡麵」是由金門縣金湖鎮安民村「鴻美餐飲」的老闆呂添壽所開發出來的戰地料理，由於當時店裡油麵用完，又有阿兵哥點炒麵，老闆呂添壽女兒急中生智拿兩包泡麵充當油麵，炒給阿兵哥吃後獲得好評，逐漸變成該店招牌料理，在金門逐漸打開知名度變成金門代表性在地料理。目前臺灣亦有許多地方可以吃到這道料理，如臺北市南港區。不同的店家會有不同的料理方式，基本作法相似而添加的配料及順序有所不同。（編輯：王柏文）