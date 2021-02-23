房市／台中七期推小坪數 千萬總價低門檻
生活中心/綜合報導
2021-02-23 08:00:00
台中七期是知名豪宅區，但有別於過去當地建案多以大坪數為主，在地房仲觀察到，近年推案有轉趨中、小坪數的跡象，以總價吸引買方；也因此，目前七期主要兩類型產品交易最熱絡，其一，總價2500至4000萬的中高總價住宅，其二則是坪數較小，但2、3房含車位總價落在1000初至1500萬內的物件。
去(2020)年下半年後房市景氣大熱，台中交易狀況在各縣市之中尤其熱絡，連帶促使房價漲幅顯著。信義房屋台中新光店店長楊曉芙表示，以西屯區精華區「新市政中心」一帶為例，目前住宅平均單價都落在4字頭以上，因此，除豪宅產品，部分建商推案也開始轉向中小坪數，希望藉總價取向，吸引預算較為有限，但仍想買進該區段的購屋族。楊曉芙舉例，過去2房主建坪數約落在16至17坪，近期推案大約只有14坪左右，甚至有建案主打公設新穎齊全，3房平車價格落在千萬初，但因坪數小，一層配置12戶，就是鎖定預算有限，卻喜愛當地學區及機能的年輕買方。但楊曉芙也表示，除中、小坪數宅物件變多，2500至4000萬中高總價物件仍有市場，主要是台中的豪宅限貸門檻就是4000萬，因此該價位以下的物件對於買方有吸引力。尤其去年以來游資多，遞延的買盤紛紛出籠，加上台中各項建設正發展，工作人口也持續成長，因此仍有其市場需求。也因為如此，楊曉芙表示，以新市政中心一帶來說，約6至7成買方仍是為了自住而購屋，因此即便去年底政府祭出連串打炒房措施，也僅影響小部分炒作預售市場的置產客，對於較大宗的自住剛性需求買方衝擊不大；台灣疫情持續穩定控制之下，預估市場狀況今(2021)年仍能維持不墜。但唯要注意的是，打炒房措施恐讓貸款條件不若去年寬鬆，建議有意購屋者自備款需抓多一些，約2至3成，會較為保險。