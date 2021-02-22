蛋黃酥要散熱！他買完「上車」乖乖照做 結局讓台人笑瘋
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 17:55:35
台灣的點心有非常多種，其中香甜濃郁的蛋黃酥更受到很多人的喜愛。近日，就有網友分享，買了知名糕餅店「不二家」的蛋黃酥，結果因為要散熱就把蓋子打開，沒想到才到下個路口，就發生悲劇，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，當天外帶了一盒剛出爐的不二家蛋黃酥，由於店家說要「打開散熱」，所以他就乖乖照做，在車上先把盒子打開，沒想到才一個路口緊急煞車，整盒蛋黃酥直接打翻，讓他忍不住感嘆蛋蛋的哀傷，我就是車主」。許多網友也紛紛回應，「不要浪費，快用嘴巴吸起來」、「沒綁安全帶的下場」、「唉的是車上屑屑很難清呀」、「對不起，雖然看起來很悲慘，但我還是笑了」、「你這個…屑屑要撈起來，不要浪費了」、「看到車裡變這樣比我吃不到蛋黃酥還崩潰」、「好不容易排到…路口就悲劇」。另外，原PO也在留言區補充，照片上的每一顆蛋黃酥，都是他們一個個從地毯上親自撿起來的。對此，也有人透露，「我家就在不二附近，我常常買，其實店家沒告知你，回到家再才打開散熱就好了，就算沒打開散熱他們的蛋黃酥，吃起來也是脆的」。（編輯：許智超）