房市／售後回租 注意屋況後續問題
財經中心/綜合報導
2021-02-23 08:30:00
網友在PTT上PO文詢問，買房後，面對原屋主提出交屋後短暫售後回租的需求，是否應該接受；若接受，應如何確保自身權益？房市專家指出，售後回租一般較擔心交屋時無法確認屋況，或是租賃期間屋況出現新的受損，若要化解疑慮，建議在契約內白紙黑字註明雙方應負的責任義務。
網友表示，原屋主需將賣屋款項結清後，才有資金換屋，和下一間房屋簽約，因而提出售後回租需求，租約到期日明確訂在下一間房屋簽約完成的時間，若對方的確是自住需求，可以接受這個提議嗎？如果接受，又該如何確保自身權益？部分回文網友認為不應接受，日後恐生各種爭議，甚至對方不搬走怎麼辦；也有人建議改成折讓房價、保留交屋尾款，或是延後交屋等方式。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，換屋通常分為「先買後賣」與「先賣後買」，前者需賣方有較充裕資金，後者雖較無資金壓力，但可能衍生售後回租需求，若買方認為原屋主提出售後回租需求太麻煩，有兩種處理方式。第一，若原屋主提出的售後回租期間僅2、3個月，可以改為延後交屋；第二，若原屋主需較長時間換屋，通常會落在半年至8個月之間，可採售後回租，唯買方應將交屋時的房屋現況拍照留存，並在買賣契約內註明若租賃期間屋況有新的損壞，應如何負擔責任，只要白紙黑字寫明，通常較能避免爭議。信義房屋文心中清店店長謝明哲也表示，售後回租對於買方而言，通常最擔心屋況問題，因為交屋時原屋主還會繼續住下去，等於驗屋時無法把傢俱搬空逐一檢視，因此，若要採用售後回租的方式，通常建議雙方合意押一筆10至20萬的尾款，等買方實際拿到房子確認沒問題後再付清。此外，為避免原屋主比較長期甚至無限期租下去，也建議契約內要註明售後回租的明確期間，藉此化解疑慮。