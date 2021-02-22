50歲師年薪衝130萬！嘆「月退6萬太少」不退休：再撐15年
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 18:20:31
年金改革一直是國民關注焦點。就有一名男網友表示，自己現年50歲表哥已經任職高中教職員25年，原本再過2年就具退休資格，但看完「月退金額」後決定撐到65歲在退休，文章曝光也掀起話題。
一名男網友在臉書《爆廢1公社》分享表哥的薪資單與經歷，「我的表哥今年50歲，在中部某公立高職擔任教學工作25年，目前年薪約130幾萬，原本再教2年就具備退休資格，但他決定65歲才退休」。原PO隨後也披露表哥的考量，「他原本月退金可領7萬6千元，但年金改革後只能月領6萬元。因為退休後月收入幾乎折半」，所以才決定續撐15年。這樣的狀況也讓原PO不禁疑惑，「但這樣學校一堆六十多歲的老老師都不肯退休，造成許年輕的師資，因為沒有缺額無法考進學校，教學的品質受到影響。很多學生反應跟老老師們代溝很大，價值觀也不同，學習意願低落。政府有可能要求60歲以上的中小學教師強迫退休嗎？」貼文曝光後立刻引發討論，不少人感嘆，「一般勞工退休一個月才領一萬多耶」、「因為月退有6萬，所以一堆人都想當老師，但有一堆嫌月退6萬太少的老老師佔著缺」、「月領6萬不用工作這樣不好嗎？」不過也有人持不同看法，「52歲的那個年代，公職體系是沒人要做的工作，當初選擇去做了，看準了就是退休有保障，當初不選現在再來該說人家領的多？」「覺得教職人員很爽就可以自己當，老師教一班兒童，家長們連假日也轟炸，再來說這種薪水很爽」、「國考的人到底得罪了誰？怎麼不去靠北酬庸上的董事長或官員」。（編輯：潘毅）