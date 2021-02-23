房市／國10接國1 高雄這幾區域大加分
財經中心/綜合報導
2021-02-23 18:00:00
高雄市政府1月底宣布，東西向國道10號銜接國道1號北上匝道工程完工通車，左營端的車流不需再經過繁忙擁塞的平面道路，而可以直接透過新設高架道路串聯國1。專家分析，該交通利多對於29期重劃區、R15捷運站、左營高鐵站、榮總，甚至凹子底周邊的通勤族最有幫助；這些區域本就人口稠密，房屋交易量一向也多，增添利多消息，對於區域房市具有加分效果。
高雄市政府表示，鼎金系統交流道是銜接國道10號與國道1號的樞紐，為紓解車流，交通部補助近7億元，歷時3年工期，完成國道10號東西向銜接國道1號北上匝道工程。該工程讓左營端欲北上國1的車輛，不需要再經過民族路、榮總路、鼎中路等平面路口才能上國1，而是可直接走新設高架道路。國10銜接國1北上匝道完工通車後，左營、鼓山兩區域通勤族受惠最大。信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭說明，由於人口稠密，尖峰時段要上國1，左營端車流總會大擁塞，如今等於達到分流作用，對於當地是一大加分利多，尤其29期重劃區、R15捷運站（生態園區站）、左營高鐵站、榮總、凹子底周邊，應是受惠最深的區域。陳麗蘭舉例，左營高鐵站具有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構優勢，周邊生活機能、學區與路竹、岡山、等地相較，也更加完整，再加上房價也不至於特別高，屋齡20年左右大樓3、4房，總價都在1200至1300萬以內，部分甚至可在千萬內入手，因此自住剛性需求一向穩定；去年至今房貸利率低，自住客把握機會進場購屋，刺激周邊交易量也有明顯成長，如今再添交通利多，對於區域房市會更有加分效果。