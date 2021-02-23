房市／平鎮學區逾5成是首購族 偏好三房
財經中心/綜合報導
2021-02-23 18:30:00
平鎮區為文教區，也因房價親民，向來很受首購族喜愛，平鎮地政事務所分析實價資料發現，平鎮區總量管制學校周邊的學區宅，有五成以上的交易是首購族，在地房仲表示，因為中壢市區的房價已高，在擠壓效果之下，許多首購族會至平鎮市區購屋，而學區宅正符合首購族的小家庭需求，進一步觀察，首購族比例越高的學區宅，也多為住宅大樓多的區域。
根據平鎮區地政事務所公布的「平鎮區總量管制學校行情資訊分析報告」，以二所國小（文化國小、南勢國小）、三所國中（中壢國中、平興國中、平鎮國中）、一所高中（復旦高中），以106 年到109 年上半年的實價登錄資料，分析學區宅是否受首購族青睞。報告顯示，去年學區宅超過半數是首購族購買，南勢國小首購佔53%、中壢國中50%、平鎮國中56%，私立復旦高中50%，首購族多為桃園市民，偏好每坪10至19萬、屋齡20至30年的中古大樓，多為40坪以上的三房格局。信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，首購族超過50%的學區，包含南勢國小與平鎮國中等，有共同的特點是周邊多是電梯大樓，相較透天厝總價較低，再加上年輕首購族育兒也有學區需求，因此會選擇在學校旁購屋。宋律吾觀察，南勢國小位於南勢重劃區內，因鄰近的平鎮工業區有提供工作機會，加上房價親民，首購族願意移入，南勢國小也是近幾年持續增班的學校。 除此，宋律吾說，中壢火車站前站有SOGO、中壢夜市，後站的住宅區房價也漸高，大多的首購族是受中壢市區房價的擠壓效應而至平鎮購屋，再加上學校周邊多為發展成熟區域，中古大樓單價較低，首購族較能負擔。