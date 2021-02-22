富千金與男友交換禮物！驚見「真實價差」崩潰：想分了
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 20:58:46
男女之間的感情問題千百種，對於金錢觀念的差異更時常成為導火線。就有一名富千金表示，覺得自己被男友當成「提款機」，交往細節曝光後，也引發討論。
一名女網友論壇《Dcard》上訴說煩惱，「我和男友目前交往1個月，因為我家裡有事業，經濟狀況不錯，我也不需要為錢煩惱，但男友家境普通，目前仍在念研究所，但也沒有打工」。不過男友眼見原po家境好，便時常半開玩笑的說「以後想被養」、「買車給他開」等等，男友也在剛交往時送她禮物，更希望能收到回禮，便貼了數個品項給原po抉擇，但她一查才發現「男方送她的東西跟自己想要的東西差了6倍價格」。這樣的遭遇也讓原po心寒，「我是不缺錢我也願意為男友花錢，但男友這樣讓我覺得很誇張，是不是真的應該要找和我家境相當的才比較不容易讓我感覺被佔便宜呢？我目前正在考慮分手，想聽聽大家的看法」。過程曝光後，不少人也紛紛開口苦勸，「分一分吧，真男人就算女友比他有錢，硬著頭皮都一定讓妳吃一頓貴」、「他確實有一點把你當提款機，這些行為真的NG」、「我也遇過這種男友，被當成提款機一直被佔便宜的疙瘩真的消不掉」、「覺得不是家境相當的問題，是他根本不尊重你！」、「我都會說那是我爸媽的錢，我出門只會花我自己賺的錢，沒錢請客」。最終原po也更新回應，表示兩人感情已經告一段落。（編輯：潘毅）