岳父母幫付頭期款！事後「開1條件」 他懊悔：可不買嗎
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 22:16:33
婚姻關係到男女雙方兩個家庭，若出現觀念差異，一段良緣就可能因此破滅。就有一名男子遇到岳父母要他快買房，更表示願意幫忙出頭期款，不料兩老事後又開出「1條件」，讓他有些懊悔，過程也引發討論。
一名網友在PTT上分享朋友遭遇，「他老婆現在懷孕快生了，女方父母就說要趕快買房子，還說願意幫忙出2成的頭期款，沒想到看完房準備簽約，岳父母才說要買在女兒名下，因為頭期款他們出的」。然而原po朋友仔細思考後，覺得老婆未來不太可能工作，再加上「自己付貸款30年的房子是老婆名字，實在不能接受」，便決定與老婆溝通，不接受岳父母幫助，先自己存頭期款就好，沒想到卻遭女方反對「有父母給頭期款可以馬上買，幹嘛不買？是你的名字還是我的有差嗎？」這樣的過程也讓男方納悶「房子買老婆名字，老公繳全部房貸很正常嗎？」過程曝光後也立刻引發討論，多數人則認為，「正常啊，不然孩子你生，房子她買？」「都已經結婚了，財產都是共有的，哪有差？」「孩子都要出生了，岳父母還幫忙出頭期款，到底是誰該感到不安？」「如果中途離婚就不繳了沒差啊」、「已經結了，就離婚後比較麻煩而已，怕啥」。（編輯：潘毅）