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新鍋子裝茶「一堆黑油」突冒出！網曝關鍵：這步驟不能少

編輯中心/綜合報導

2021-02-22 22:44:34

▲有網友買了全新不繡鋼鍋，回家一用竟發現鍋內外都冒出一堆黑油，上網查詢才發現自己少了開鍋步驟。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲有網友買了全新不繡鋼鍋，回家一用竟發現鍋內外都冒出一堆黑油，上網查詢才發現自己少了開鍋步驟。（圖／翻攝《爆怨公社》）
廚房烹飪用具每過一段時間就需要更換，不過就有網友買了全新不繡鋼鍋，回家一用竟發現鍋內外都冒出一堆黑油，讓他嚇得上網查詢，才發現少了1個「重要步驟」。
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一名網友在臉書社團《爆怨公社》提到，之前到五金行買了一個新不鏽鋼鍋，打算拿來放涼泡好的熱茶，沒想到才一倒入液體，竟發現「鍋外冒出一堆黑油」。
原PO也嚇得將裝好的茶水倒掉，並用衛生紙擦拭內鍋，才發現裡面也全是黑油，決定上網尋求解答，才發現自己少了「開鍋」的重要步驟。
▲不少過來人也分享自己的開鍋秘訣。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲不少過來人也分享自己的開鍋秘訣。（圖／翻攝《爆怨公社》）
他隨後也按照教學，「用光了一瓶小食用油，來來回回擦拭數次，再用洗碗精重複洗了5次，鍋子才慢慢沒黑油，變很淡淡的灰白色，大家如果有新買的不繡鋼鍋，可先用衛生紙沾沙拉油擦看看，半夜終於處理好鍋子」。
完整過程也引發關注，不少過來人也分享自己的開鍋秘訣，「這是正常現象，要先用麵團揉個幾次就可以把黑油除的很乾淨」、「之前用白醋開水煮一下，然後浸泡一晚第二天再洗掉再擦油」、「其實用小蘇打與白醋，就能讓鍋子除油又發亮」、「用麵團或白醋煮就很乾淨」、「食品級的任何乾粉類抹上去吸油，再用洗碗精清洗，就能輕鬆秒殺」。（編輯：潘毅）
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