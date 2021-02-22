安親導師年終掛蛋！尾牙又遭老闆「當眾洗臉」 網揭內幕
編輯中心/綜合報導
2021-02-22 23:51:24
過年假期剛過完，不少人都還拿著領到手的年終走春放鬆。然而卻有安親班老師，不但年終只拿到0元，更在尾牙上遭老闆當眾洗臉，過程曝光也引發網友譁然。
一名安親班導師在Dcard上訴苦，「我去年4月入職這間補習班，是國小安親部唯一的正職老師，工作上其實很少跟老闆接觸，頂多就是很少很少見到時打個招呼」。不過在寒假時，原po開始時常遇到老闆與主管同時下達命令的狀況，「考量輕重緩急，加上老闆不了解我們的作業方式，我會先執行主管要求，有關孩子的事項」。不料到了尾牙當天，老闆先是跟每位員工噓寒問暖，態度都相當客氣，等到換到原po時，老闆臉色一沉，並開口酸「沒有年終獎金是不是很失望？有能力的人就會往上爬，沒能力的人就是只能在底層，做安親不會有前途啦。妳就是太混，叫妳做什麼都不要」。被這樣對待也讓原po相當錯愕，決定立刻向老闆請教「哪裡沒有做好」，並願意改進，而老闆則沒有解釋，留下錯愕的她。原po也不甘心表示「對於工作我真的捫心自問沒有混，考前我甚至在學生回家後還會留晚備課，公司任何改變指令我都沒有拒絕過。過了很久心裡都沒有釋懷，雖然大家說只是老闆醉了亂說話，但是怎麼可能對每個人都好言好話，到我才突然秋後算賬？」完整的過程曝光後也引發關注，不少人也紛紛苦勸「直接走人了呀，這老闆幼稚的可以」、「太傷人了吧？不給也沒關係、誤會也沒關係，但是出言嘲諷也太過份」、「離職對妳是比較好的選擇，主管從中作梗、老闆沒看人眼光」、「他這行為就是逼妳走，一定有主管級的說閒話，待下去會很痛苦」、「因為有高端在拍馬屁～說閒話」。（編輯：潘毅）