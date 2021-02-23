NOW早報／年後才檢查紅包！她一看「真相」崩潰：被陰了
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 06:00:00
年後才檢查紅包！她一看「真相」崩潰：被陰了 苦主全哭
每年的農曆新年期間，家人們難得相聚吃團圓飯，還會互相分送「壓歲錢」沾沾喜氣。不過，一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》貼文提到，過年期間收到紅包，直到年後才打開來檢查，豈料一看裡面的鈔票卻發現「被陰了！」貼文也意外釣出其他苦主。原PO表示，過年期間收到紅包，直到年後才將紅包袋打開查看，紅包內乍看之下有2張1000元鈔票，抽出後才發現竟是一張千元鈔票對摺，偽裝成2000元，讓她崩潰直呼「過完年今天才把錢抽出來看，感覺被陰了！」該貼文也意外釣出其他苦主表示，收到的紅包內竟是4張歌手「伍佰」的照片，讓他哭笑不得；也有網友好意提醒「建議大家別亂學，我有遇過一位追求完美的長輩有交代過，要包紅包時，紅包與鈔票都要新的，連鈔票、紅包封口都不可以有摺痕，因為摺痕意味著鈔票會讓對方財路受損」。今日天氣／東北季風增強影響 各地高溫略降今（23）日清晨受到輻射冷卻作用，各地天氣偏冷，台南以北低溫只有13、14度，尤其是新竹縣及苗栗縣局部地區會有接近10度左右的低溫出現，氣象局也針對這兩個地方發布低溫特報，至於高屏地區、東半部約15、16度左右，提醒大家仍要做好保暖的工作；白天起東北季風增強，迎風面的桃園以北及東半部由於雲量增多，高溫相對於昨日略為下降，約24、25度左右，其他地方大多和昨日類似，屬於晴朗且日夜溫差大的天氣，高溫大約在26至28度之間。「含羞草日記」超艾夾遭砍 8小時涉案4人全落網擁有近百萬訂閱的Youtube頻道「含羞草日記」昨（22）日上午9點多左右，團隊副團長超艾夾在高雄苓雅區被砍兩刀，警方循線查出涉案的有4人，都只有20多歲，下午先查緝在現場叫囂的蘇嫌到案，晚間持摺疊刀攻擊的蔡嫌、徒手並持刀攻擊的段嫌，及另名叫囂的邱嫌均已查緝到案。獨／萊豬違紀引派系口角 蔡英文要段宜康30分鐘內刪文？日前，民進黨中評會針對民進黨籍立委林淑芬、劉建國、江永昌等3人，在去年立院美豬進口表決時違背黨團決議、棄權未投票的違紀案召開會議，會中英系中評委陳明文認為，黨團公文語焉不詳，應該請黨團說明清楚再決定是否懲處。但此事卻意外引發派系口角，新系前立委段宜康在臉書發文暗諷英系是被蔡英文寵壞的惡犬，蔡英文為此震怒，要求段宜康30分鐘內刪除文章。假懷孕真騙財？罔腰男友認「炒新聞」賺6萬 再扯雞排妹跨性別網紅「罔腰」日前曬出超音波照片、挺著凸肚的自拍聲稱自己懷孕，消息一出引起社會廣泛議論，連她的前男友鳳梨也遭到波及。事件持續延燒，網路上流出一段罔腰現任男友與友人的私下對話，除了承認是在炒新聞之外，還把雞排妹拖下水，對此，本人也親自現身回應了！從流出的對話內容可以看到，好友問道：「你跟腰打算怎麼回應，都已經被抓到作假的超音波照片了」罔腰男友則不以為意地回：「過幾天大家就忘了吧！她想儘快趁這次把小狐仙都賣掉，不然一直囤貨之後會賣不掉」，好友看到後質疑小倆口用負面的方式炒新聞，而罔腰男友竟直呼：「有多少人每天在浪費媒體資源，雞排妹不也是嗎？」認為此事並沒有傷害到任何人，最後更笑說早已藉著該話題淨賺6萬多元。對話曝光後，罔腰男友氣得透過限時動態否認，強調該截圖並非本人帳號，而是受到陷害：「時間點都不對啊，而且這幾天即使是認識的朋友，相關問題我一概不做回應，真是別有用心啊！」財神在敲你家門！6.5億威力彩中獎號碼看這裡連續25摃的威力彩，頭獎金額上看新台幣6.5億元，台灣彩券開出的頭獎中獎號碼為：07、13、14、17、21、27，特別號為06。（編輯：賴詠璿）