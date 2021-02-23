挑蝦子有撇步！「這3種」千萬別買　肉質沒彈性又不營養

喜歡吃海鮮的人，通常都對「蝦子」愛不釋手，不過，你知道蝦子該怎麼挑選嗎？近日專攻美食領域的搜狐號《華夏美食記》專欄就透露，「這三種蝦」最好不要買，不僅肉質沒彈性，而且營養也較低。

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《華夏美食記》表示，蝦子的吃法各種各樣，不僅可用來做清蒸蝦，還能做成炸蝦或粉絲煲，烹煮變化相當多元。不過，大家在選購買蝦子時，有三點細節需留意，若是品質不佳，就算店家白送也別接受。

《華夏美食記》指出，其一、「冷凍時間過長」，盡可能購買活蝦，畢竟市場上總有一些無良商家，為了自身利益，把前幾個月沒賣完的蝦冰凍起來，接著進行人工處理，再把這些冰凍已久的蝦拿出來賣，而這種蝦肉質較差，吃起來口感不佳，且較無營養價值。

▲究竟蝦子該怎麼挑選呢？專攻美食領域的搜狐號《華夏美食記》專欄就透露，「這三種蝦」最好不要買！（圖／取自pixabay）

其二、「蝦子看起來不完整」，無論我們是蝦或其他蔬果，第一眼看到的絕對是它的外觀，一般來說，若蝦頭或蝦身快斷了，蝦腿也少了很多，且用手摸上去的時感覺軟趴趴、沒活力，這代表已經放置時間已經很久了，不夠新鮮。

此外，還有第三點，「注了膠的蝦」不要買，這種注了膠的蝦子，顏色通常較透亮，與正常蝦子混在一起賣，用肉眼看幾乎看不出，此時，我們可用手捏捏看蝦子的肉質，如果充滿彈性、特別飽滿，就說明這個蝦子被注了膠。而若是捏不出個所以然，也可以掰一下蝦頭，看裡面是否有白色膠狀物，這個白色膠狀物就是商家在裡面注入的膠狀體。（編輯：許苡晴）