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他點紅茶加珍珠！店員端出「謎樣成品」　網暈：半自助嗎

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 07:48:45

▲有網友好奇詢問，現在手搖飲動輒要價 80 元，幾乎比一個便當還貴，大家還喝得下去？「這麼貴的飲料是誰在買？」引發網友討論。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲友人到某飲料店想買「紅茶加珍珠」，最後收到的飲品卻讓他相當困惑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨公社》分享，友人到某飲料店想買「紅茶加珍珠」，最後收到的飲品卻讓他相當困惑，畫面曝光讓全場網友瞬間笑翻。
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原PO在文中分享與友人的聊天對話截圖，當時友人去手搖飲料店說「我要紅茶加珍珠」，收到店員給的飲料竟是一杯紅茶和一杯珍珠，讓他傻眼直呼「竟然分開！」畫面中可見，飲料店店員用大杯的飲料杯裝紅茶，還用小杯的飲料杯裝了半杯珍珠，讓原PO忍不住笑問「哈哈哈哈哪一家的？」直呼「現在都半自助式的就對了！天兵員工」。
▲友人到某飲料店想買「紅茶加珍珠」，最後收到的飲品卻讓他相當困惑。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲友人到某飲料店想買「紅茶加珍珠」，最後收到的飲品卻讓他相當困惑。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文曝光之後，讓一票網友看完瞬間笑翻，紛紛回應「可能是倒滿了紅茶才注意到要加珍珠XD」、「紅茶慢慢喝，酌量加珍珠，多的珍珠＋鮮奶也不錯，喝到多種口味」、「忘記加珍珠的意思」、「將就著喝」。
不過，大多網友認為「這樣才能避免珍珠變硬」、「根本賺到好嗎？」「這樣很好耶！紅茶量比較多，珍珠也不會泡爛，羨慕，員工要表揚一下」、「傻傻的你，這樣量還比較多耶」、「多一個杯子，份量也多一些，你賺到」。（編輯：賴詠璿）
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